Ray Dalio: nagyon nem jó, hogy a gazdagok ennyire gazdagok

Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint az országoknak, köztük Amerikának is sürgősen tennie kellene a vagyonkülönbség csökkentése érdekében, szerinte ilyen szempontból Kína törekvése a vagyon igazságosabb elosztására és a közös jólétre példaértékű a világ más országai számára is – számol be a hírről a Bloomberg