Olyan, mint a vadnyugat – Kiakadt az ESG-alapokra az érdekvédelmi szervezet

ESG-alapokba fektetni ma olyan, mintha a vadnyugaton próbálnál szerencsét – írja a Bloomberg az As You Sow nevű részvényesi érdekvédelmi csoport adataira hivatkozva, amelyek szabályozási és végrehajtási oldalról is jelentős hiányosságokat tártak fel a fenntarthatóságot hirdető befektetéseknél.