Esik a Nasdaq, esnek az ESG-befektetések? Most fog kiderülni, ki volt eddig potyautas

Most jön a pudin igazi próbája az ESG-befektetéseknél több szakértő szerint is, az idei év felfedheti, kik azok, akik csak a magas hozamok miatt fektetnek ilyen alapokba, és kik azok, akiket valóban a fenntarthatósági célok vezérelnek. Az ESG-alapok jó teljesítményét ugyanis eddig leginkább a technológiai cégek hajtották, amelyek idén lényegesen alulteljesítőek lehetnek - számol be a hírről a Financial Times