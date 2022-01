70 embert bocsátott el a tech-óriás, elébe mennek a szabályozásoknak

A kínai tech-óriás Tencent tavaly 70 embert bocsátott el és 13 céget feketelistára tett egy korrupcióellenes kampány részeként. Az átfogó belső vizsgálatra a kínai technológiai szektorra vonatkozó szabályozási szigorítások éve után került sor; ahogy ebből a példából is látszik, a kínai technológiai cégek igyekeztek proaktív módon megelőzni a szabályozókat, és csírájukban elfojtani a hatóságoknak vélhetően nem tetsző gyakorlatokat.

A kínai internetes óriás Tencent tavaly 70 embert bocsátott el és 13 céget tett feketelistára egy korrupcióellenes kampány részeként - a vállalat a továbbiakban nem dolgozik együtt a feketelistára került cégekkel, és az elbocsátott emberek közül néhányat a vállalat szerint feljelentettek a közbiztonsági hatóságoknál. A játék- és közösségi médiavállalat közölte, hogy az intézkedéseket többek között vesztegetési és sikkasztási ügyekkel kapcsolatban hozták.

A Tencent 2019 óta számol be belső vizsgálatainak eredményeiről, a mostani jelentés azonban azért is volt kiemelten fontos, mert ez a kínai technológiai szektorra vonatkozó szabályozás szigorításának éve után érkezett, tavaly Peking számos új törvényt vezetett be az adatvédelemtől kezdve a monopólium elleni küzdelemig terjedő területeken.

Ahogy a Tencent példája is mutatja, egyes kínai technológiai cégek igyekeztek proaktív módon megelőzni a szabályozókat és saját berkeiken belül visszaszorítani a hatóságoknak vélhetően nem tetsző gyakorlatokat.

Az egyik fent említett eset a Tencent digitális zenei részlegének egyik alkalmazottjával kapcsolatban történt, aki pozícióját kihasználva különböző juttatásokat kért a beszállítóktól. Egy másik esetben egy korábbi alkalmazott, aki filmes és televíziós tartalmakon dolgozott, olyan kellékeket és ruhákat tulajdonított el, amelyeket a Tencent vásárolt a forgatáshoz.

Ami a tech-óriás részvényárfolyamát illeti, a sorozatos szabályozások és állami szigorítások mentén zajló tavalyi év során 9,1 százalékkal került lejjebb a jegyzés, míg idén eddig 5,2 százalékos pluszban van a részvény.

Címlapkép: Nikada via Getty Images