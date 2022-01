Budapest: elzárják a pénzcsapokat – jegybanki szigorítások szorításában a részvénypiacok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Budapest Alapkezelő írását olvashatják:

"A tavaly közel 30%-os emelkedéssel záró amerikai S&P500 tőzsdeindex 10%-os korrekcióval kezdte az évet. A 2021-ben támaszt biztosító ötven- és száznapos mozgóátlagok nem tudták megtartani az indexet, a tavaly még jól működő „buy the dip”-szintek, ahonnan általában visszapattant a piac, januárban rendre elestek. A technológia szektor 15%-os csökkenéssel alulteljesít, és a száz legnagyobb tech-céget magában foglaló Nasdaq100 indexnek is hasonló a teljesítménye. A piac belsejében - a nagy növekedésű és veszteséges vagy alacsony profitabilitású ágazatokban - már tavaly elkezdődött a korrekció, de idén januárban a stabil cash-flow termelő big-tech vállalatok részvényeit is elérte az eladási hullám. Mindeközben a gazdasági növekedés kései ciklusára jellemzően tankönyvszerűen felülteljesített az olaj- és a bankszektor.

A tavaly év végi Mikulás-raliban historikusan is erős túlpozícionáltság és túlértékeltség alakult ki az USA részvénypiacon, amire hideg zuhanyként hatott a FED inflációs hadüzenete. Az amerikai jegybank alig néhány hónappal ezelőtt még átmenetinek gondolta az árromlás ütemét, azóta viszont markánsan szigorított a kommunikációján. Jelen álláspont szerint a jegybank a kötvényvásárlási program kivezetése mellett márciusban elkezdi a kamatemelési ciklust. Jerome Powell elnök januári kamatdöntő ülésük alkalmával a piaci várakozásokat meghaladó ütemű kamatemelést helyezett kilátásba, sőt esélyesnek látják a mérlegfőösszeg szűkítését, ami már mennyiségi szigorítást jelentene. A minden piaci várakozásnál „héjább” üzenet megtette hatását a tőkepiacokon, lejtőre küldte az amúgy sem olcsó amerikai részvényeket.

Az idei kilátásokat mérlegelve döntő jelentőséggel bír, hogy a FED-nek sikerül-e kellő óvatossággal egyensúlyozni a gazdasági növekedés és monetáris szigorítás kettős dimenziójában. A jegybanknak ugyanis úgy kell leengednie a likviditási- és részvénypiaci buborékot, hogy közben ne okozzon akkora piaci sokkot és ezáltal negatív vagyonhatást, ami magával ránthatná az egyébként trend körüli szintekhez visszatérő gazdasági növekedést. A jelenlegi inflációs környezetben kemény diónak ígérkezik a „soft-landing” menedzselése. Bár tavaszra a bázishatások miatt némileg alacsonyabb lehet az árromlás mértéke, a feszített amerikai munkaerőpiac, az autóértékesítési és a lakásbérleti árak dinamikája, a kereslet-kínálati anomáliák, az olajáremelkedés és a járványhullám várható enyhülése nem azt vetítik előre, hogy erőteljesebb monetáris szigorítás hiányában jelentősebben mérséklődne a közel 40 éve nem látott inflációs nyomás.

A tavalyi pénzbőség biztosította alacsony volatilitású befektetői környezet lezárult. A piaci szereplők az infláció alakulására adott jegybanki válaszlépésekre figyelnek, illetve ezek potenciális negatív reálgazdasági hatásait mérlegelik. Nem kizárt, hogy egy mélyebb részvénypiaci korrekció, és annak negatív vagyonhatása olyan növekedési dinamikavesztés eredményezhet, amely meghátrálásra készteti majd a FED-et az amúgy is túlfeszített szigorítási retorikából. Egy ilyen fordulat gyors tőzsdei visszapattanást eredményezne, de egyelőre nem ez a valószínűbb szcenárió.

A januári korrekciót követően javultak a vállalati értékeltségek, az amerikai részvénypiac egyes szegmenseiben már nem annyira erős a túlpozícionáltság sem. Európában az omikron-vírusvariáns okozta járványhullám mérséklődése lehet pozitív hatással a befektetői hangulatra. A modell portfólióban a januári alacsony szintről elkezdjük emelni a részvénykitettséget, és ezzel párhuzamosan tartjuk a magasabb fejlett piaci kötvénykitettséget is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.