Equilor: rég nem látott volatilitással indult a január, mozgalmas lesz a 2022-es év is

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A vezető amerikai indexek 2020 márciusát felidéző esésekkel indították az évet. A Nasdaq index közel 15%-ot, a szintén jelentős technológiai kitettséggel rendelkező S&P 500 index pedig közel 10%-ot esett januárban. Szintén 15%-kal került lejjebb a sok veszteséges vállalatot (az index közel 30%-a) tartalmazó Russel 2000 index. Az esések oka a Fed nyíltpiaci bizottságának héja hangulatú nyilatkozatai, melyeket megerősített Jerome Powell is a januári ülést követő sajtótájékoztatón. A vírushelyzetet jelenleg a napi esetszámok alapján a legrosszabbnak ítélhetnénk meg, volt, hogy majdnem 4 millió esetet regisztráltak egy nap alatt a világban. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a jelenleg is zajló omikron hullám lesz az utolsó nagy felfutás, így a piacok már ezen kockázaton inkább túltekintenek. Néhány nyugat-európai országban, mint például Spanyolország, Franciaország, Olaszország, pedig úgy tűnik tetőzött is. A korábbi ajánlónkban említett a Pfizer covid kezelésre szolgáló tablettáját, mely a Paxlovid nevet kapta, a napokban az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta. Egyelőre a kereslethez képesti szűkös kínálata miatt a gyógyszert azok a felnőtt betegek kaphatják, akik nem szorulnak oxigén támogatásra, de kockázati csoportba tartoznak.

A Fednek a januári ülésén egyértelművé vált, hogy márciusban megindul a kamatemelési ciklus az USA-ban. Az elemzések 4 emelést várnak, ám itt még nincs egységes vélemény ezek mértékéről. Ezen felül a jegybanki mérleg csökkentése is szóba került. Ennek következtében folytatódott a decemberi hozamemelkedés a fejlett kötvénypiacokon. Az amerikai 10 éves kötvény hozama az év végi 1,5%-ról 30 bázisponttal emelkedett pár hét alatt, ám ennél sokkal látványosabb volt a 2 éves kamat 0,75%-ról közel 50 bázispontos emelkedése. A német 10 éves kötvény hozama pedig ismét feljött pozitív tartományba, igaz csak rövid időre, az ajánló írásakor -3 bázisponton forgott, ami 13 pontos emelkedés az év végéhez képest. Az MNB továbbra is elkötelezett a szigorítás mellett, az egyhetes betéti kamatot 30 bázisponttal emelte a legutóbbi tenderen. A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón pedig az alapkamat előbbihez való felzárkózását jelezték előre. A magyar kötvényhozamok is emelkedtek tovább. Összességében az előző havi nemzetközi kötvényarány csökkentése jól időzített volt. A hazai kötvényportfólió súlyán ismét enyhén emelünk.

Az S&P 500 az esésével közel visszadolgozta az elmúlt negyedéves teljesítményét, a Nasdaq pedig 2021 nyár eleji szintekre esett vissza, ám még így is 30 fölötti P/E rátával rendelkezik az utóbbi. Viszonyításképpen a magyar piacnak kevesebb, mint harmada ezen mutatója. A január erőteljes növekedési részvények felől az értékalapúak felé történő rotációt hozott, melynek fő katalizátorai a már említett hozamemelkedések, illetve az olajár további szárnyalása volt. A régiós és a hazai index is pluszban tudott zárni, ezzel felülteljesítve a fejlett piacokat. Jelenleg a régiónkban éppen felfutóban vagy csúcs közelben van az omikron hullám, mely a fogyasztásra mérséklően hathat, de várakozásaink szerint hamarosan vége lesz az eddig ismert járványnak. Az előző havi fejlett piaci részvénycsökkentésünk jól időzített volt, melyet most opportunista jelleggel a korrekciót kihasználva vissza is emelünk. A régiós részvényarányt szintén enyhén megemeljük.

A nyersanyagok közül az olaj kétszámjegyű emelkedést tudott felmutatni, ezzel meghaladta a tavalyi csúcsokat és jelenleg 87 dollár feletti szinteken tartózkodik, melyet részleges profitrealizálásra használunk ki. A nemesfémek megsínylették a kamatemelkedési várakozásokat és az erős dollár párosát. Mind az ezüst, mind az arany 2-3% körüli mínusszal kezdte az évet. Az alternatív befektetések közül a nyersanyagok arányán enyhén csökkentünk, a többit ezúttal változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.