Elképesztő mozgások a tőzsdéken - Mutatjuk, hova megy a pénz

2025 első hónapjai régen látott fordulatokat hoztak a globális pénz- és tőkepiacokon. A Trump-féle vámháború kirobbanása, a mesterséges intelligencia szektor megtorpanása, valamint a befektetői menekülés a biztonságos eszközökbe – mint az arany és a svájci frank – egyaránt hozzájárultak a rendkívüli volatilitáshoz. Eközben az európai részvénypiacok hosszú idő után felülteljesítenek amerikai társaikkal szemben, és a dollár gyengülése sok másik eszközosztályban is érezteti hatását.

Rendkívüli volatilitás mellett zajlott a kereskedés az év első hónapjaiban a piacokon. Donald Trump vámháborújának elindulása, majd a vámok 90 napos felfüggesztése, és a Kínával való "vámlicit" jelentős bizonytalanságot hozott a vállalkozások, és a befektetők életébe. Az elmúlt évek legnagyobb tőzsdei sztoriját jelentő AI-trade viszont már ezek előtt megingott a DeepSeek berobbanása miatt, ami inkább a kínai tech szektor felé terelte a befektetők figyelmét. Az európai részvénypiacok mindeközben évek óta nem látott felülteljesítésbe kerültek amerikai társaikkal szemben, amit részben az USA-ból történő tőkekiáramlás, részben az ukrajnai békeremények váltottak ki, bár Donald Trump ígérete a békéről továbbra sem valósult meg.

Ugyan a részvénypiacok a vámháború kirobbanása óta lifteztek egy nagyot, egyértelműen látszik, hogy a befektetők továbbra is keresik a biztonságos menedéket a piaci bizonytalanság elől. Ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője az arany, melynek ára az elmúlt időszakban történelmi csúcsot döntött. Az arany inflációs, illetve stagflációs környezetben kifejezetten jól szokott teljesíteni (a vámoktól sokan várják az infláció gyorsulását), illetve a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság idején is népszerű menedékeszközről van szó, amelynek ráadásul még a dollár erőteljes gyengülése is jót tesz.

A klasszikus menedékeszközök közül a japán jen, és a svájci frank is jól teljesít idén, de az euró is jelentősen felértékelődött a dollárral szemben. Több európai részvényindex - beleértve BUX-ot és a DAX-ot - is jól teljesített, és komoly pluszban van év elejéhez képest, míg az amerikai indexek jóval az év eleji értékeik alatt kereskednek.