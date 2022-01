Hold: a value részvények megúszhatják a buborék kipukkanását

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Végül a Fed csak elkezdett hatni a piacokra, bár sokkal inkább az általunk eddig is került növekedési részvényekre, ezért mi nagy vételi lehetőséget keveset látunk még. Illetve az azért látszik, hogy lehet úgy buborék kipukkanás, hogy a Value részvények akár emelkednek is, ezért valamelyest növelnénk európai Value részvénykitettségünket, valamint abszolút hozam alapokat is szívesebben tartanánk egy ilyen turbulens időszakban. Növeltük a hazai kötvénykitettségünket is, a magasabb hozamok és az erősebbnek ígérkező forint miatt.

Ami változatlan: Továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Ezek az értékalapú befektetések viszont nemcsak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.