Újabb jelzés érkezett, ami a dollár erejét mutatja

Bár az elmúlt két év sokkal inkább szólt a részvénypiacok szárnyalásáról, a mémrészvények okozta jelenségekről, a soha nem látott piaci kapitalizációs statisztikákról és a kriptodevizák felemelkedéséről majd zuhanásáról, a devizapiacok egy kicsit az árnyékba kerültek ez idő alatt. Pedig volt itt is esemény bőven, és a kamatemelési hullám miatt még sokkal több is lehet. Ennek jelei már egy ideje látszanak, és a múlt héten a dollár ismét egy fontos jelzést adott arról, hogy milyen fontos változások zajlanak. A közelgő FED kamatemelés egy új korszak végét jelzi a devizapiacon, ami ismét megmutathatja: Kína, euró, kriptodevizák, eladósodás és infláció ide vagy oda, még mindig a dollár az úr. Ezt a technikai elemzés a piaci kereslet-kínálat vizsgálata során is visszaigazolja.

Éppen az ezredfordulón jártam életemben először New York-ban. Közel két hónapot töltöttem ott, és bár egy ekkora várost évek alatt sem lehet igazán megismerni, arra azért ez az idő is bőven elég volt, hogy jó pár oldaláról megismerhessem a világ legfontosabb helyét. Eleinte minden időmet Manhattanben töltöttem és lenyűgözött a gazdagság, a felhőkarcolók, a limuzinok világa, a klubbok pezsgése és persze a New York-i Értéktőzsde kereskedési terme. Mindig, mindenhová gyalog mentem, ha kellett akkor emiatt akár egy órával is előbb elindultam. Minél több időt töltöttem így a város szívében, annál inkább megértettem, hogy a dollár miért mutat egyre nagyobb erőt az akkor még nagyon fiatal és egy ideig trónkövetelőként várt euróval szemben.

Pár hét után aztán elkezdtem komolyabban használni a metrót is. Bár New York föld alatti közlekedése során sohasem unatkozik az ember, hiszen rengeteg énekest, bűvészt és személyes kedvenceimet, az amatőr stand-up-ot nyomó humoristákat lát az ember, a zsúfoltság, a kosz és a rengeteg szegény ember összességében szomorú látvány. Még többet veszít az ember a lelkesedéséből, amikor a metróval el is hagyja Manhattant.