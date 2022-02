Tudod az első pofon a legnagyobb: mire véljük a nagyobb elmozdulásokat a gyorsjelentések után?

A gyorsjelentés szezon során az egyedi részvényekben gyakran fordulnak elő akár pozitív, akár negatív meglepetések. Ha ezek eléggé nagyok, akkor a piac az árfolyamot gyorsan arrébb teheti. Ilyenkor azonban általában nem az első reakciót érdemes nézni, hanem azt, hogy a befektetők az új információ birtokában a következő időszakban mit tesznek. Ezt három aktuális példán keresztül mutatjuk be, amihez a technikai elemzés szolgál segítségül.

A negyedéves rendszerességgel érkező gyorsjelentés szezon, amelynek most is a derekán vagyunk, a részvénypiaci befektetők számára az egyik legkockázatosabb időszakot jelenti. Ugyanis ha az adott vállalat által közzétett, bevételek, egy részvényre jutó eredmény, előfizetői számok, vagy bármilyen lényeges információ, amely a társaság gazdálkodását befolyásolja és amely lényegesen eltér a várakozásoktól, alapjaiban módosíthatja a részvény megítélését.

A tipikus reakció ilyenkor egy rés megjelenése a grafikon, azaz az árfolyam átugrik egy részt és sokkal magasabban, vagy éppen alacsonyabban nyit. Ha a befektetők a rossz oldalon állnak, az egy nagy pofon lehet a számukra, ráadásul mindez a kockázatkezelést is megnehezíti. Mivel a vállalatok a hivatalos kereskedési időn kívül teszik közzé az eredményeket, ezért nincs arra lehetőség számos esetben, hogy egy stop-loss megbízással, az előre tervezettnek megfelelően korlátozhassuk a veszteségeinket.

A hideg fej ilyenkor nagyon fontos, és a kulcs ehhez az, hogy

az ilyen első pofonokat gyorsan kiheverjük és megszokjuk, illetve azt kövessük árgus szemekkel, hogy a következő nap, napokon érkeznek-e újabb pofonok a piac részéről és hogy ezek mennyire csípik arcunkat.

Az, hogy a várakozásokhoz képest hogyan reagált a piac ugyan lehet fontos, de az igazán lényeges az, hogy az első, zsigeri reakcióra miként reagálnak a befektetők, és nap közben, a valós árfolyamakció ennek következtében hogyan alakul.

Tesla (TSLA)

Egy kicsit kezd a Tesla átlagos (és korántsem mindegyik) befektetője olyanná válni, mint egy drogos. Elkábult a futószalagon érkező, rekordot rekordra halmozó eredményektől és annyira rajta maradt a szeren, hogy egyre több és több, pontosabban egyre nagyobb és nagyobb meglepetésre van szüksége a bevételek területén, hogy továbbra is jól érezze magát.

Az elektromos autógyártók példaképe idén először pár napja tette közzé a gyorsjelentését. Az árfolyam egy minimális réssel nyitott lefelé, de csak az előző napi záróárfolyamhoz képest. Valós rés nem alakult ki, hiszen a korábbi kereskedési nap minimuma jóval lejjebb volt. Az igazi árfolyamakció azonban csak ezután következett és a piacon a minimális esést felváltotta a határozott eladói nyomás, a nap folyamán folyamatosan adták a részvényeket, így zárásra napon belül több mint 11%-ot veszített az értékéből.

Ez elsőre bizony egy nagy pofonnak bizonyult a részvényesek számára, de valamelyest jó hírnek minősül, hogy újabb csapás nem érkezett.

Másnap ugyanis kialakult egy napon belüli fordulatot jelentő, pozitív rövidtávú jelnek számító kalapács alakzat. Sőt, a három nap a gyorsjelentést követően egy kissé suta, de még a körülmények tekintetében elfogadható morning stat (reggeli csillag) formációt is láthatunk, ami megint csak enyhe pozitív jel, de szintén csak 1-3 hétre egyelőre.

Jobban belezoomolva a kérdéses napokba, a 10 perces bontású grafikonon a teljes folyamat látszik és a gyorsjelentés utáni nap kapcsán megerősítésre kerül a folyamatos esés és eladói dominancia. Ugyanakkor az első egy óra és az utolsó 10 perc (a grafikon a mi időzónánkat mutatja a vízszintes tengelyen) kivételével pánikra utaló jeleket azért nem látni, inkább az óvatosság és a kivárás jellemző a vételi oldalról.

Másnap, azaz pénteken már egy magasabb mini-mélypontot is ki tudott alakítani az árfolyam, azaz a vevők olyan magabiztosak voltak, hogy a daytrader-ek korrekciójába is szépen belevettek (ez az egyedüli, kalapács alakzat napja), és hétfőn már jóval magasabb szinteken is hajlandóak voltak vásárolni. Ez enyhén pozitív jel, de még rövidtávra is csak ezután érkeztek el egy pszichológiai szempontból fontos, szűk ellenállás zónához.

Az, hogy még az igen dinamikus és gyors Tesla részvények piacán sem azonnal reagálják le a nagyobb szereplők az eseményeket, a tavaly nyári gyorsjelentés is jó példa. Akkor sem azonnal történt meg, az akkor pozitív fordulat, ami jelzi, hogy a rajongótábor most és akkor is nagy, de sokan nem kifejezetten forrófejűen állnak a piachoz.

Netflix (NFLX)

A streaming szolgáltatók ikonja, a Netflix január 20-án tette közzé a gyorsjelentését, amely a várnál sokkal kisebb előfizetői növekedést mutatott, hiszen a piaci konszenzus értéknek kevesebb, mint a felét mutatta. Ez elég is volt ahhoz, hogy a nem hivatalosa kereskedés során pánik alakuljon ki a piacon, hiszen a lassú növekedés rendkívül nehéz helyzetbe hozza a saját produkciókat hatalmas mennyiségben gyártó vállalatot, mivel immáron a nemzetközi piacon is jó régen jelen van, és már itt is megjelentek a szórakoztatóiparban régi motoros konkurensek, mint a Disney vagy a Warner Brothers az HBO MAx révén. A terjeszkedésükre jellemző, hogy mindketten éppen az idei évben jelennek meg a magyar piacon. Az árfolyam egy gigantikus réssel nyitott lefelé másnap, követve az after-hours nagy és nem túl likvid öntését.

A hivatalos kereskedési idő alatt azonban valami megváltozott. Első nap a forgalom elképesztő mennyiségű volt, és

volt is ugyan némi esés, de zárásra visszahúzták a frissen megjelenő vevők az árfolyamot. Ez egy spinning top alakzatot mutat, ami nagy elbizonytalanodásra utal,

és jelzi, hogy nem is volt olyan elsöprő az eladási oldal ereje. Másnap pedig itt is megjelent a kalapács alakzat, vagyis a vevők átvették a gyeplőt.

Utána ugyan volt két nap, amikor nemcsak még lejjebb zárt az árfolyam, de még egy-egy piros gyertya, vagyis napközbeni eladások is jellemzőek voltak, ám ezek mögött már sokkal kisebb forgalom volt: elfogytak a pánikoló eladók, ami megteremtette egy technikai korrekció, vagy akár egy komolyabb emelkedés alapjait.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Netflix részvényeknél megtörtént a fordulat és irány a csillagos ég, hiszen a papír vélhetően még sokáig komoly nyomás alatt lesz, hiszen egy csökkenő trendben van az árfolyam. Sokkal inkább arról van szó, hogy a nagy intézmények átgondolták a helyzetet és sokan közülük az alacsonyabb árazást már vonzónak találták. Nagyon fontos leszögezni, hogy a gyors felfutáshoz a piacon lévő fordulat (amelyet egy fontos technikai alakzat is előrejelzett) is szükséges volt, de a kulcstényező itt nem is feltétlenül az emelkedés ténye, hanem az árfolyammozgás jellege, a napi formációk kinézete, a forgalom és a relatív erő.

Visa (V)

Az bankkártyáiról ismert társaság, amelynek márkaneve a legerősebbek között van a világon, a Teslához hasonlóan egy nagyon pozitív, a várakozásokat érdemben meghaladó eredményeket tett közzé január 28-án. Erre a piac nagyon bizakodóan, sőt: eufórikusan reagált, egy nagy rés jött létre felfelé. Ez azonban még kevés az üdvösséghez, szerencsére a nagybefektetők is fokozatosan csatlakoztak a vevőkhöz.

Volt ugyan némi esés nap közben, hiszen páran profitrealizálásra használták fel az ugrást, amit a viszonylag nagy alsó árnyék is jelez, de valójában

nap végére egy nagy zöld gyertya jött létre, vagyis a friss hírek tudatában az egy nap alatt reagáló vevők további vásárlásokat eszközöltek.

Utána a pozitív hangulat megerősítést nyert, hiszen két további emelkedő nap is következett. Az elsőben csak a kisebb eladói hullámot fordították meg az új vevők, de másnap már szinte egész nap ők uralkodtak a piacon.

Itt tehát a shortosok kapták a pofont, amelyeket újabbak követtek és már az első nap dereka árulkodó volt, ami vélhetően a rugalmasabbak számára adott lehetőséget a pozíciók zárására. Mint láttuk azóta, ez jó döntésnek bizonyult.

A gyorsjelentésekre adott reakció tehát a közhiedelemmel ellentétben általában nem azonnali. a piaci szereplők átgondolják a helyzetet, adott esetben kivárnak, illetve a befektetési alapoknál napok, de akár 1-2 hét is eltelhet az egyedi részvények átsúlyozásával kapcsolatos döntésekhez (az eszközosztályok esetén ez pedig akár egy teljes negyedév is lehet). Emiatt a közzétételt követő hivatalos kereskedési idő nap közbeni árfolyamalakulását érdemes nézni, akár több napig is.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

Címlapkép: Getty Images