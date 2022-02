Dübörög a profitgyár az Amazonnál, szárnyal a részvény

Portfolio 2022. február 04. 10:15

Leginkább vegyes negyedik negyedéves számokat közölt az Amazon a csütörtökön, piaczárás után közzétett gyorsjelentésében. Az internetes kiskereskedelmi óriásvállalat bevétele 2017 óta nem nőtt ilyen kis mértékben és a működési eredmény is a tavalyi szám közel felére csökkent, a felhő szolgáltatások berobbanásának és a Rivian-üzletnek köszönhetően azonban az elemzőket is meglepő nyereségről számolt be az Amazon. A részvények árfolyama nagyot ugrott a negyedéves számokra a zárás utáni kereskedésben.