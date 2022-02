BÉT: közel az ítélet napja a piac számára

A tavaly év végi turbulens kereskedést követően az utóbbi hetekben a magyar tőzsdén viszonylagos nyugalom honol. Ez azonban inkább egyfajta vihar előtti csend, legalábbis a grafikonon beazonosítható alakzatok alapján. Az egyre inkább beszűkülő kereskedési sáv a piaci megfigyelések alapján csupán előkészít egy nagyobb elmozdulást, ahogyan a piaci szereplők lassan megunják a jelenlegi helyzet iránytalanságát. Ez a legtöbb egyedi részvény esetén is megfigyelhető. Gyors technikai elemzésünk következik.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

BUX

A tavalyi év végének két meghatározó eseménye az üzemanyagokra kivetett árplafon, valamint a jelzáloghitelekre alkalmazott kamatplafon volt. Ez éppen a BÉT két legfontosabb részvényét érintette, ami nagy súlyuk miatt a tőzsdeindexet is kétszer magával rántotta. Mostanra azonban az egyik esetben teljesen, a másik esetben pedig nagyrészt sikerült ledolgozni a korábbi visszaesést. A várakozások ellenére nem maradt meg a negatív reakció a piacromboló jellegű lépésekre, ami azt jelzi, hogy visszatért a bizalom a hazai piac iránt.

Ennek ellenére nagy akkumulációk sem jellemzőek a magyar részvények esetén. Egyelőre mind az eladók, mind a vevők hajlandóak utánamenni egy kicsit az áraknak, de előbb vagy utóbb valamelyik fél felülkerekedik.

a charton kialakult szimmetrikus háromszög a végéhez közeledik, a tankönyvi szabályok szerint itt az ideje, hogy a BUX kitörjön,

és a volatilitás is nagyon alacsonyan van, ami sokáig ritkán tartható fent. Mivel a hosszútávú trend továbbra is felfelé mutat, ezért egy kicsit nagyobb az esélye, hogy ez északi irányban történik majd meg.

Támasz: 51 000, 49 200, 47 000, 42 900

Ellenállás: 53 900, 55 200, 56 100

Kockázat: átlag alatti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

OTP

Az a tény, hogy éppen a kamatplafon után volt képes az OTP megfordítani a csökkenő rövidebb távú trendcsatornát, amihez még egy-két akkumuláció is társult. Nagyon szép volt, ahogyan január végén éppen a 200 napos mozgóátlagról fordult a kurzus. Itt is kialakult egy szimmetrikus háromszög, amit annak ellenére nevezhetünk így, hogy nem szó szerinti szimmetriáról van szó, mivel a vevők tűnnek határozottabbaknak és az ő oldalukon lévő befogó a meredekebb.

A visszaesett volatilitás itt is megerősíti az alakzatot: hamarosan komoly elmozdulás várható, inkább a trend irányában.

Támasz: 17 000, 16 400, 15 500

Ellenállás: 18 400, 19 300, 20 200

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

MOL

Az olajrészvény az energia szektor globális szinten is érzékelhető szárnyalása miatt világos relatív erőt mutat a magyar piac többi részéhez képest. Itt nincs háromszög alakzat, csak egy viszonylag szűk és stabilnak tűnő emelkedő trendcsatorna, illetve egy tavalyi csúcs közelében lévő árfolyam. A januárban látható nagy alsó árnyék is arra utal, hogy ez egyértelműen a vevők által irányított piac, akik rendszeresen megnyomják a Buy gombot. Érdekes módon a volatilitás itt is durván lecsökkent, ami első ránézésre nem is érhető tetten a grafikon, de így is jelzi, hogy inkább

az erőgyűjtés szakasza zajlik, ami felfelé kitörés esetén nagy muníciót adhat a nagy ellenállás áttöréséhez.

Támasz: 2 580, 2 400, 2 300

Ellenállás: 2 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Richter

A hazai gyógyszerrészvény a magyar piac blue chip-jeinek rossz tanulója, amelyik immáron nemcsak relatív gyenge, de csökkenő trendbe került minden időtávon. Ez persze részben betudható a nemzetközi konfliktus miatt veszélybe került orosz piacának, ám a korábbi lemaradás és a tető arra utal, hogy a folyamat nem mostanában kezdődött. A túladottságot a piac pár nap alatt, egy nagyon enyhe pozitív korrekcióval letudta, így továbbra is szép terület van az árfolyam alatt.

Mivel a disztribúciók sokkal inkább jellemzőek mostanában, egyelőre nem látni, hogy a csökkenést a következő időszakban mi fékezheti le.

Támaszok: 7 900

Ellenállás: 8 250, 8 400, 9 100

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Alteo

A kisebb részvények közül az alternatív energia cég grafikonja néz ki a legjobban, még ha a forgalom itt továbbra sem tekinthető komolynak. Az akkumulációk utáni időszakot egy tekintélyes korrekció váltotta fel, de ez egy természetes folyamat a piac kitisztulása érdekében, amely a túlvettség megszűnésével is járt. A kérdés, hogy a kissé faramuci háromszög alakzatból képes lesz-e kitörni az Alteo felfelé, mert az egyébként sem gyenge trendet ez erősítené meg még jobban a folytatást illetően, és újabb vevői hullámot hozhatna a piacra.

Támasz: 2 200, 1 800, 1 580, 1 470, 1 380

Ellenállás: 2 460

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images