Valentin-napi különkiadás: részvények, amelyekbe szerelmesek vagyunk - díjmentes online előadás hétfő este

Portfolio 2022. február 11. 11:07

Bár a Valentin-nap elvileg arra való, hogy a párunkkal egy csokor vörös rózsa és egy pohár vörösbor mellett a naplementében gyönyörködjünk, de mi gondoltunk a szinglikre, valamint azokra, akiknek a gyerekek miatt hétfő este erre esélyünk sincs. Nekik mutatunk be néhány részvényt, amelyeknél elvileg minden összeáll: a külső és a belső is, vagyis mind fundamentális, mind technikai oldalról olyan vonzóak, hogy szinte beléjük lehet szeretni. Persze a tőzsdén nem jó, ha az érzelmeink vezérelnek minket, ezért a kockázatokat is érdemes figyelembe venni, mégis úgy gondoljuk, hogy a webináriumon kielemzett papírok előtt szép jövő áll hosszabb időtávokon.