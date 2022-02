Bikacsapda, vagy újjászületés a kripto piacon?

A kriptoeszközök az utóbbi hónapok csökkenő trendje után februárban mintha végre magukra találtak volna, és számottevő emelkedés zajlott le nemcsak a bitcoin és ethereum, de a legtöbb altcoin piacán is. A technikai elemzés azonban óvatosságra int: a hasonló helyzetek gyakran egy csapdahelyzetet jelent a bikák számára. A fontosabb kriptodevizák árfolyamának analízise során megnéztük, hogy ez mennyire lehet így az aktuális helyzetben.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

Bull trap, avagy a Bikacsapda

Nagyon szeretem a kiváló steak-eket, nincs is jobb egy kiváló minőségű rib-eye-nál, medium-rare átsütéssel, spárgával és egy pohár testes vörösborral. Szintén nagyon szeretem a tőzsdét, illetve a pénzügyi piacokat, bár ez még kevésbé meglepő, tekintve, hogy most is erről írok. Ezért kamaszkoromban volt egy olyan ötletem, hogy nyitok egy éttermet, ahol nagy képernyőkön a részvényárfolyamokat és a pénzügyi csatornákat lehet követni, miközben az ország legjobb steak-jeit lehet az asztaloknál fogyasztani. Aztán idővel rájöttem, hogy bár spekulálni és enni szeretek, sütögetni már valamivel kevésbé, a vendéglátás háttérmunkájához pedig egyáltalán nem. Elnézve a pandémia alatt az éttermek küzdelmeit, a tényt, hogy Magyarország legjobb steakháza kénytelen volt bezárni, azt hiszem, hogy ez jó meglátás volt.

Mégis, ha egy nap megnyitom a kamaszkori ötleten alapuló éttermet, akkor egy dologban egészen biztos vagyok: Bull trap-nek fogom elnevezni. Ez utalás arra, hogy milyen állatból készült ételt lehet elfogyasztani itt, közben pedig egy kikacsintást is tartalmaz egy ismert tőzsdei fogalomra is egyben. De mit is jelent az, hogy Bull trap? Itt nyugodtan lehet alkalmazni a tükörfordítást: magyarul hívhatjuk Bikacsapdának. Ez a kifejezés önmagáért beszél: a bika az emelkedő trend, a pozitív hangulat, a stabil vételi nyomás népszerű szimbóluma a tőzsdei folklórban.