Fejlemény az ukrán-orosz konfliktusban, eltérően teljesítettek az amerikai indexek

Portfolio 2022. február 14. 22:08

Az orosz-ukrán konfliktus éleződése miatt alaposan elromlott a hangulat a vezető tengerentúli tőzsdéken a múlt hét végére, az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó nyilatkozata szerint ugyanis Oroszország most már bármelyik nap lerohanhatja Ukrajnát. A legfrissebb fejlemények alapján Joe Biden tegnap este ígéretet tett arra, hogy egy orosz invázió esetén az USA és szövetségesei „gyors és határozott” lépéseket tesznek, az amerikai politikus elsősorban azt hangsúlyozta, hogy továbbra is készek megvédeni Ukrajna szuverenitását. A helyzet élesedésének köszönhetően kimondottan rossz hangulatú kereskedést láthattunk Európa tőzsdéin, többek között a konfliktushoz földrajzilag közel fekvő Magyarország és Lengyelország vezető tőzsdéje zárt mínuszban. Délután jelentősen javult a hangulat, ez vélhetően annak a fejleménynek tudható be, hogy az orosz külügyminiszter azt javasolta Vlagyimir Putyinnak, hogy Moszkva továbbra is maradjon a diplomáciai megoldások útján. Ezek után a tengerentúli tőzsdéken visszafogott piacnyitást láthattunk. A zárás tekintetében pedig eltérően teljesítettek az amerikai indexek, a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban fejezte be kereskedést, a Nasdaq-nál pedig stagnálás figyelhető meg.