Igazi blockbuster kiállítások a láthatáron

Lassan bezárnak az előző évi időszaki tárlatok, végleg elbúcsúztatva ezzel a 2021-es évet. Ám az idei év sem hagyja izgalmak nélkül a művészetkedvelőket: a kiürült termekbe kiemelkedő, új kiállítási programokat szerveznek a múzeumok és galériák.

Szépművészeti Múzeum

2022-ben a Szépművészeti Múzeum európai viszonylatban is kiemelkedő kiállítási programmal várja látogatóit: többek között Bosch-, Matisse- és El Greco-kiállítás, valamint két izgalmas kamaratárlat található az idei kínálatban. Ebben az évben befejeződik a múzeum épületének felújítása is, elkészül a Szépművészeti Múzeum Barokk szárnya, így megnyílhat a Régi Képtár 1800-ig terjedő időszakot bemutató állandó kiállítása.

Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa (2022. április 8. – július 17.)

Hieronymus Bosch egyedülálló művészete a mester halála után több mint ötszáz év elteltével is számos megoldatlan rejtélyt tartogat számunkra. A múzeum a gondosan válogatott közel kilencven műalkotással – köztük tizenegy saját kezű festménnyel, ami a németalföldi mester teljes festői életművének közel felét teszi ki – kívánja bemutatni azokat az örök emberi témákat, amelyeket Bosch oly eredeti módon ábrázolt a műveiben: az erény és a bűn közötti választás, a hit és az igazság kérdései, a vágyak korlátlan megélése és féken tartása, az emberi lét szellemi minőségének kérdése. A múzeum célja Bosch világának megelevenítése, a késő középkor szellemi és vizuális kultúrájának megidézése az emberi létezésről alkotott elképzelések bemutatásával: az emberi életút, mint földi zarándoklat értelmezése, minden válaszútjával, bűnös útvesztőjével, érzéki kitérőivel és a kor által felkínált spirituális fogódzók megjelenítésével.

Saját kezű festményei és rajzai mellett az életmű előzményeihez kapcsolódó alkotások, továbbá műhelyének és követőinek legjellegzetesebb remekművei is láthatók lesznek a világszenzációnak ígérkező budapesti tárlaton, amely

nemcsak Közép-Európa valaha volt legnagyobb kiállítása lesz Bosch műveiből és művészetéről, de a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-tárlatának ígérkezik.

Hieronymus Bosch: Az utolsó ítélet (középső tábla), 1515 körül. Forrás: Szépművészeti Múzeum

Henri Matisse. Remekművek a párizsi Pompidou Központból (2022. július 1. – október 30.)

A 2022 júliusában nyíló tárlat

Henri Matisse első reprezentatív kiállítása Magyarországon.

A párizsi Pompidou Központból érkező kulcsművekből álló válogatást más európai közgyűjteményekből érkező darabok egészítik ki. A több mint 100 művet felvonultató kiállítás 8 kronologikus-tematikus szekcióban mutatja be Matisse életművét a korai alkotásoktól egészen az ötvenes években készített papírkivágásokig, az oeuvre olyan központi jelentőségű kérdéseit érintve, mint a vonal és a szín viszonya vagy az enteriőr és az alak összefüggései. A kiállítás egyúttal a matisse-i életmű műfaji sokszínűségét is megvilágítja, ugyanis a festményeken túl egyedi és sokszorosított grafikai alkotások (különös tekintettel a művészkönyvekre és borítótervekre), és szobrok is helyet kapnak a tárlaton. A művész késői fő művéhez, a vence-i dominikánus kápolnához készített monumentális üvegablaktervei külön szekcióban kerülnek bemutatásra. A kiállítás katalógusában külföldi és hazai szerzők tanulmányai mellett Matisse saját írásaiból is látható válogatás, melyek meghatározó része első alkalommal jelenik meg magyar fordításban.

A kiállításra érkező remekművek jól szemléltetik Matisse egyedülálló pályájának sokszínűségét. A mester sokat utazott, sok helyről szerzett inspirációt, de nem lehet azonosítani egyetlen helyszínnel sem.

Egy sokkal távolabbi és sokkal csodálatosabb világot fedezett fel, az Öröm világát.

Henri Matisse: Sárga és kék enteriőr, 1946. Forrás: Szépművészeti Múzeum

El Greco (2022. október 27. – 2023. február 19.)

A kiállítás célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészet történetének egyik legkiemelkedőbb mestere, El Greco (1541–1614) életművéről, bemutatva a festő teljes formai komplexitását és nagy ívű stílusfejlődését.

Ez lesz az első El Grecónak szentelt nagyszabású tárlat Magyarországon: ezzel a múzeum régi adósságot törleszt, hiszen kivételes jelentőségű spanyol gyűjteménye Spanyolországon kívül Európában a legtöbb El Greco-művet őrzi. A kiállításra a világ számos nagy presztízsű közgyűjteménye, például a madridi Museo Nacional del Prado és a Museo Thyssen-Bornemisza, a párizsi Musée du Louvre, a londoni National Gallery és a washingtoni National Gallery of Art kölcsönöz alkotásokat. El Greco munkássága mellett a múzeum szándéka bemutatni azt a környezetet is, amelyben a művész élt, tanult és alkotott, szemléltetve, miként sajátította el és építette be műveibe az őt ért hatásokat, több itáliai mester tanítását és a tőlük átvett mintaképeket. A tárlaton El Greco két legszorosabb követője, fia, Jorge Manuel Theotokopulosz és Luis Tristán munkái is szerepelni fognak. A mintegy nyolcvan alkotás, köztük több mint negyven saját kezű remekmű révén a látogatók az egész életművet átfogó módon ismerkedhetnek meg El Greco egyedülálló művészetével.

El Greco: Bűnbánó Magdolna, 1576-77 körül. Forrás: Szépművészeti Múzeum

Hantai/Klee. Egy másik absztrakció. Kamarakiállítás – Michelangelo-terem (2022. december 7. – 2023. március)

Hantai Simon születésének századik évfordulóját 2022. december 7-én a budapesti Szépművészeti Múzeum kamarakiállítással ünnepli meg. A Biatorbágyról elszármazott nagy európai mester és családja 2016-ban nyolc festményt ajándékozott a múzeumnak. A tervezett kamarakiállítás bemutatja ezt a nagyvonalú, az életmű valamennyi állomását tükröző adományt, valamint az első párizsi évek inspirációs forrásait is vizsgálja.

Hantai 1948 és 1952 között rendkívül újító módon nyúlt az európai modernista hagyományhoz. Az amerikai absztrakt expresszionista, késői szürrealista és colour-field festőkhöz hasonlóan a magyar származású alkotó festészetét is erősen inspirálta Paul Klee művészete.

Klee, Miró és mások tanulmányozása nélkül Hantai Simon nem válhatott volna azzá a világhírű alkotóvá, akivé később, pliage-festményeinek elkészítésével vált. Klee szellemi öröksége, sajátos formavilága Hantai érett művein is csöndesen megbúvik, tápláló, tiszta forrásként.

Hantai Simon: Meun, 1967. Forrás: Szépművészeti Múzeum

Magyar Nemzeti Galéria

A Magyar Nemzeti Galéria izgalmas kiállítási programmal várja látogatóit 2022-ben: többek között Art deco és Vaszary kiállítás, valamint két izgalmas kamaratárlat található az idei kínálatban.

Art deco Budapest. Plakátok, tárgyak, terek (1925–1938) (2022. április 11. – augusztus 28.)

A nagyszabású kiállítás a két világháború közötti korszak vizuális kultúrájának egyik markáns kifejeződésére, a luxust és a modernitást ötvöző nemzetközi irányzat, az art deco tárgyaira és ezeken keresztül a mindennapi életre fókuszál: a polgári élet tereire, a nagyvárosi, modern életforma megnyilvánulásaira és kiemelten az art deco vizuális világának egy fontos elemére, a plakátra. A tárlat bemutatja a budapesti modern élet tereit: a polgári otthonokat, az áruházak, mozik, éjszakai szórakozóhelyek világát. A kiállításban a plakátok jelentik a fő vonulatot: tükrözik a kor jelenségeit, az új nőideált, a modern divatot, a sport és egészség kultuszát, az újdonságokat – autó, rádió, hangosfilm – vagy a szórakozás új formáit, mint például jazzkoncertek, mulatók, revük. Az első világháború traumája után, a gazdasági konszolidációval együtt, a húszas évek második felében féktelen vágy jelent meg az élet élvezete iránt, s ez a dekadens és mondén csillogás egyben az egyik meghatározó eleme az art deco ízlésvilágának.

A kiállítás középpontjában a magyar art deco vizuális kultúra, a plakátművészet és társműfajai állnak, amelyekről eddig nem született átfogó kiállítás.

Réz Diamant Tibor: Tiller görlök a Mulató Párizs revüfilmben, 1927. Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

Vaszary. Az ismeretlen ismerős (2022. szeptember 15. – 2023. január 15.)

2022 őszén, születésének 155. évfordulóján a magyar képzőművészet egyik jelentős mesterének, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary Jánosnak a műveiből rendez kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria. A tárlaton bemutatásra kerülő mintegy 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeretlen volt mind a szakma, mind a közönség számára.

2016-ban, a költözés előkészítésének folyamatában kezdődött el a Galéria épületében őrzött teljes műtárgyanyag számbavétele. Ekkor bukkantak rá a művészettörténészek az egyik pinceraktár mélyén több évtizede meghúzódó két vászontekercsre, amely egyenként 20-20 Vaszary-olajfestményt rejtett. A „lappangó” művekkel korábban nem találkoztak, sehol sem reprodukálták őket, még Vaszary életében sem, így feltételezhető, hogy közvetlenül a művész műterméből, illetve hagyatékából kerültek a közgyűjteménybe. Az újonnan előkerült alkotások közül a legszebb, legizgalmasabb 24 művet mutatja be a kiállítás. A festmények a teljes életmű szinte minden korszakát képviselik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó képeiig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig. A tárlatot a múzeum gyűjteményében található Vaszary-remekművek, valamint magángyűjteményekből kölcsönzött kevésbé ismert, sokáig lappangónak hitt alkotások egészítik ki.

Vaszary János: Tengerparti hotelszoba, 1934 körül. Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

Ludwig Múzeum

A Ludwig Múzeum 2022-es kiállítási éve átfogó-szemléleti-stratégiai kereteként kifejezőnek találja a reziliencia (rugalmas alkalmazkodás a környezeti feltételekhez) fogalmát és gyakorlatát. A kiállítások olyan altémákat jelenítenek meg, amelyek a kortárs életvilágot kiterjesztett jelentként értelmezik. A fenntarthatóság a reziliens attitűddel kiegészítve jövőálló. Érvényes kulturális üzenetek megfogalmazásának, illetve célba juttatásának hatékony eszköze.

{SCRIPT:ABSTRACT} – FREY ÚR ÍR (2022. január 21. – március 20.)

Frey Krisztián (1929–1997) a hatvanas évekbeli magyar neoavantgárd képzőművészet egyik kiemelkedő képviselője és a nemzetközi computer art korai svájci úttörője. Nagyszabású életmű-kiállításával régi adósságát törleszti a múzeum. Frey az Iparterv-nemzedék tagjaként saját maga által kifejlesztett absztrakt expresszionista formanyelvvel lépett a progresszív művészet színpadára az 1960-as évek elején. „Változó tempójú gesztusfestészetnek” nevezett jellegzetes, kézírásos jegyekkel tűzdelt expresszív absztrakciója széles esztétikai horizontot járt be, érintve a fehérré kiégett monokróm képeket, a kényszeres folyóírás naplószerű kalligráfiáit, valamint a pecsétek, falfirkák és digitális vektorok világát. A rangos múzeumok anyagából, valamint magyar és nemzetközi magángyűjtők alkotásaiból válogatott életmű-kiállításon eddig sosem látott teljességében bontakozik ki Frey életműve, a szakma előtt is ismeretlen korai munkáktól az itthon és Svájcban készült főműveken át az úttörő computer art-kísérletekig.

Frey Krisztián: 01 01 72, 1972. Forrás: Ludwig Múzeum

HELYIÉRTÉK – VÁLOGATÁS A LUDWIG MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYEIBŐL (2022. március 3. – április 24.)

A tárlaton szerepelnek a neoavantgárd progresszív művészei, továbbá a hetvenes évek konceptuális tendenciái eddig még nem bemutatott munkákkal, illetve a vajdasági BOSCH & BOSCH csoport alkotói, párhuzamba állítva a Pécsi Műhely tevékenységével.

Külön teremben láthatóak a 2010-es évek végén egyre markánsabbá váló festészeti fordulat fiatal alkotóinak munkái, és tematikus blokkokban kapnak helyet a szlovák, ukrán, észt, lengyel, orosz és albán művek, összevetve a hasonló magyar törekvésekkel.

Önálló tematikaként jelennek meg a női szerepmodelleket vizsgáló munkák, az egyéni és kollektív történelmi emlékezetet/traumákat érintő, elsősorban fotóalapú művek magyar, szlovák, román és orosz alkotók műveivel.

Különálló egységet alkot az (ön)arckép és annak hiánya, a „képtelenség” avagy képi identifikáció nehézsége és elvesztése. A művész és a művészet társadalomban betöltött pozíciója vagy a táj- és életkép tradícióinak felülírása, a három dimenzió és a sík viszonya.

Türk Péter: Helyiérték II. 1971. Forrás: Ludwig Múzeum

KITERJESZTETT JELEN (2022. április 8. – szeptember 4.)

A kiállítás a napjainkra mind globális, mind személyes szinten megtapasztalható állandósult átmenetiség kérdését járja körül. Részben a technológiai fejlődésnek köszönhetően, részben a társadalmi, illetve biológiai rendszerek evolúciójából fakadóan nemcsak a jelen vált kiszámíthatatlanná és bizonytalanná, de a jövő apokaliptikus végjátékként felsejlő képe sem nyújt számunkra biztos fogódzót. Az átmenetiség azonban magában hordozza a választás és a változás lehetőségét is, amely épp a folyamatos ideiglenességből képes erőt meríteni és ezt az erőt kreatívan mozgósítani. A kiállított művek a jelen pillanatának megragadásával és totálissá tételével mutatnak fel lehetséges alternatívákat a folytonos jelleggel újraíródó mindennapjaink tükrében.

A csoportos nemzetközi kiállítás változatos technikákat és médiumokat (installáció, multimédia eszközök) vonultat fel az átmenetiség állapotainak érzékeltetésére, közvetítésére.

Yuko Mohri: Dekompozíció, 2021. Forrás: Ludwig Múzeum

KISEBB VILÁGOK. DIORÁMA A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN (2022. október 13. – 2023. január 15.)

A dioráma és mediális rokona, a kukucskáló doboz változatos formákban jelentkeznek, mind a művészetben, mind annak határterületein: tudományos vagy társadalmi mondanivalók közvetítésétől egészen a pop artig, a groteszkig terjed a skála. A különböző diorámák közös vonása egy másik dimenzióba való átlépés. Hasonlóan a gyerekek babaházaihoz, a dioráma a kibogozhatatlan külvilág kezelhető méretűvé kicsinyített, ártalmatlanított, lehatárolt és mindezek által emberi kontroll alá vont értelmezési kísérlete.

Lost Year Motel (részlet), 2020. Forrás: Ludwig Múzeum

KERESZTES ZSÓFIA: AZ ÁLMOK UTÁN: MEREK DACOLNI A KÁROKKAL. Az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonja kiállítása (2022. december 15. – 2023. február 26.)

Keresztes Zsófia Az álmok után: merek dacolni a károkkal című kiállításának tematikája talán soha nem lehetne aktuálisabb, mint a pandémia krízisidőszakát követően. A kiállítás négy nagyobb egységben igyekszik körüljárni múlt és jelen jövőhöz való ambivalens viszonyát és az identitás megtalálásának stációit. Velencét követően hagyományosan Budapesten is bemutatásra kerül a biennále magyar kiállítása.

Keresztes Zsófia: Az álmok után: merek dacolni a károkkal, 2020. (részlet). Forrás: Ludwig Múzeum

Forrás: Magyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Szépművészeti Múzeum

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: A Ludwig Múzeum Frey úr ír kiállításának megnyitója. Forrás: Index