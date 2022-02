Igazi hullámvasút az orosz tőzsde - Vajon ma mire számíthatunk?

Portfolio 2022. február 23. 09:08

A hétfői zuhanás után tegnap reggel tovább ütötték az orosz részvénypiacot, a délutáni órákra azonban komoly pálfordulás érkezett, több fontos részvény esetében is jelentős, akár két számjegyű pluszokat is láthattunk. A vezető orosz részvényindexek több mint egy százalékos pluszban fejezték be a kereskedést.