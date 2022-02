Lesz még 100 ezer dollár a bitcoin, de nem biztos, hogy ezt kellene megvenni

Állampapír, ingatlan, bitcoin, vállalati kötvények - ezeket a témákat járták körül ma a Portfolio Private Investor Day rendezvényén a panelbeszélgetés résztvevői. Pörögnek a lakossági állampapírok, különösen az inflációkövető konstrukciók, de a vállalati kötvények között is találni szép hozammal kecsegtető papírokat. A szakértők kitértek az ingatlanpiac kilátásaira és arra, megéri-e ingatlant venni még, mint befektetést. Szó esett a kriptoeszközökről és arról, hogy lehet-e 100 ezer dollár a bitcoin árfolyama.

Kadocsa Balázs, az Államadósság Kezelő Központ Lakossági Értékesítést Támogató Főosztály főosztályvezetője elmondta, hogy az infláció megmozgatta kissé a lakossági állampapírok piacát. Az adósságkezelő egy új prémium állampapírral jött ki nemrég a piacra, az infláció felett 1,5%-os kamatprémiumot biztosítva. Ettől függetlenül a MÁP+ továbbra is népszerű a befektetők körében, heti szinten 15-20 milliárd forintnyit jegyeznek belőle.

Kitért a Babakötvény kimagasló kamatozására is, szerinte a gyermek jövőjének megalapozására remek választás. Idén 12 milliárd forint fölött bővült az állomány, naponta 200 Start értékpapírszámlát nyitnak az emberek.

A szakember elmondta, hogy bár van prémium euró állampapír is a kínálatban, ezt kevésbé veszik a magyarok, jobban preferálják a forint alapú megoldásokat. A lakosság stabil befektető az állam szempontjából, az állomány már meghaladta a 10 ezermilliárd forintot. Arra számít, hogy növekedni fog a lakossági állampapírok volumene a jövőben.

Tavaly a vásárlások 80%-át a Kincstárban már online jegyezték az emberek, ami a szakértő szerint nagyban a koronavírusnak tudható be.

Kalapos Csaba, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatója a vállalati kötvénybefektetéseket emelte ki, ugyanis itt is éreztette hatását a kötvénypiaci hozamemelkedés. Igyekeznek olyan egyedi befektetési lehetőségeket találni, amelyek védelmet nyújthatnak az inflációval szemben. A szektorok közül az energetikai cégek kötvényeit kezdték el közelebbről is figyelni dollár alapon – mondta el a szakértő. Emellett a banki kötvények lehetnek még érdekesek szerinte, különösen Amerikában, a várható kamatemelések miatt.

Az SPB ügyfelek körében jelentős a devizakitettség, de a kriptoeszközök vizeire kevésbé eveznek. Igyekeznek konzervatív szemléletet képviselni az ügyfelek felé, így a normál elszámolóházak rendszerein belül működő eszközöket részesítik előnyben, ilyenek például az ETF-ek is. A kötvények azonban továbbra is a portfólió legnagyobb részét kitevő eszközök, 70%-os részesedéssel.

Kiss Ákos, a Property Market Kft. értékesítési igazgatója szerint a hosszú távon kiszámítható, stabil gazdasági környezet a legfontosabb alapja az ingatlanpiac jó működésének is. Ma Magyarországon közel 4,5 millió lakóingatlan van, de ezek megújulási rátája nagyon alacsony, 0,5% (1% fölötti lenne az ideális). A magyarok kb 90-92%-a rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, de ez az arány a jövőben csökkenhet az emelkedő lakásárak miatt.

Az ingatlanpiacra a belépési küszöb egyre magasabb, drágul a finanszírozás, emellett a családtámogatások is árfelhajtó hatással bírnak – mondta. Szerinte az ingatlan szűkös jószág lesz a jövőben mindezek eredőjeként.

Úgy látja, hogy mindettől függetlenül érdemes befektetési céllal új lakást vásárolni, mert van még benne felértékelődési potenciál és portfólió diverzifikáció szempontjából sem utolsó. Szerinte az sem kizárt, hogy az ingatlan árnövekedés meghaladhatja az infláció mértékét a jövőben.

Kitért arra is, hogy a MÁP+ piacra dobása jelentős elszívó hatást jelentett az ingatlanpiacon is, már csak olyan szempontból is, hogy a papír egy bérbeadásból származó hozam szintjét tudta/tudja hozni, bár az ingatlan felértékelődéssel már nem annyira tud versenyezni a papír.

Pataki Gábor, a CoinBroker.hu alapítója szerint a kriptovalutákra és a blockchainre jövőbeni befektetésként kell tekinteni. Szerinte a bitcoin egy elavult kriptovaluta, aminek jó a PR-ja, úgy véli, hogy hosszú távon sokkal nagyobb potenciál van egy ethereumban. Ha megjelennek intézményi befektetők a kriptovaluták piacán és jobban szigorítják majd a hatóságok, akkor jelentős tőke jöhet ebbe a szektorba.

Szerinte a kriptodevizák piacán is igaz az, hogy nem szabad beleszeretni egy kriptodevizába sem, ugyanez igaz a részvényekre is. Azokkal a kriptóeszközökkel érdemes foglalkozni, amelyeknek tőkeértéke egymilliárd dollár felett van. Tőkevédelemről mindig gondoskodni kell (pl. stop-loss), a beszállásra viszont több stratégiát is lehet alkalmazni.

A szakértő szerint 2-3 éves időtávon kell gondolkodnia annak, aki kriptoeszközökbe fektetne be, ennél hosszabb időtávot amúgy sem lát be senki sem. Biztos benne, hogy lesz 100 ezer dollár a bitcoin, csak az a kérdés, hogy mikor. Sőt, szerinte még a 250 ezer dolláros árfolyam is benne van a pakliban.

Címlapkép: Getty Images