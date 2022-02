Megérkezett a befektetés, amely a szuperállampapírt is le tudja nyomni: érdemes mostantól ebbe fektetni?

Van ez a fránya infláció, ami úgy tűnik, velünk marad egy ideig, így viszont a szuperállampapír már nem tűnik annyira szuper befektetésnek. De milyen infláció mellett érdemes az inflációkövető prémium állampapírt választani? Milyen infláció mellett éri meg a már meglévő MÁP+-t prémium állampapírra cserélni? Mi van akkor, ha most megvesszük a prémium állampapírt, de két év múlva lecsökken az infláció, váltsunk inkább MÁP+-ra? Számos kérdés merülhet fel mostanság azok körében, akik állampapír-vásárláson törik a fejüket, nekik szeretnénk segíteni alábbi cikkünkkel, amelyben többféle inflációs szint mellett néztük meg, mikor melyik állampapír lehet a jobb választás.

A tavalyi 5,1%-os éves átlagos infláció úgy tűnik, idén is megmaradhat, az árdrágulás nem csillapodik, a legutóbbi adatok szerint januárban 7,9%-os infláció volt Magyarországon, ami 2007 augusztusa óta nem látott szint.

Ilyen infláció mellett sokakban felmerülhet a kérdés, hogy megtakarításukat melyik állampapírba fektessék: a lépcsős kamatozású, éves átlagban 4,95%-os hozamot biztosító MÁP+-ba, vagy az inflációt lekövető Prémium Magyar Állampapírba? Mindkettő mellett szólnak érvek és ellenérvek, a szűk keresztmetszet azonban egyértelműen az infláció. Az alábbiakban megnéztünk néhány forgatókönyvet, hogy kiderítsük, milyen inflációs szint mellett éri meg a PMÁP-ot vagy a MÁP+-t választani.

Van egymillió forintom, mibe fektessem? MÁP+ vs PMÁP

1.eset: 5 éves befektetés

Megvizsgáltuk, mennyi pénzünk lenne 5 év múlva, ha most fektetnénk be egymillió forintot szuperállampapírba, illetve 5 éves Prémium Magyar Állampapírba. A MÁP+ esetén egyszerűbb a számítás, mert tudjuk, hogy a papír éves átlagban 4,95%-os hozamot ad, az inflációkövető állampapír lejáratig hátralevő éves átlagos hozamának meghatározása már nehezebb feladat az inflációs pálya becslése miatt.

Mivel nem tudjuk, hol lesz az infláció 5 év múlva, de még azt sem, hogy jövőre, ezért különféle inflációs pályákat feltételezve néztük meg, mennyit hozna az 5 éves PMÁP mostani befektetéssel.

Feltételezések

Az 5 éves PMÁP esetén az első, jövő márciusi kupont ismerjük, hiszen az a tavalyi inflációt (5,1%) veszi alapul. A fennmaradó négy év inflációs adatára kell tehát valamilyen becslést alkalmazni. Fontos azonban, hogy bár az idei inflációs adatot most még nem ismerjük, azt a modellünkben 5%-on hagyjuk, mivel minden valószínűség szerint ennél alacsonyabb számmal nem fogunk idén találkozni (sajnos). Összességében tehát a modellünkben az első két pénzáramot vesszük ismertnek és fixnek, a fennmaradó háromra pedig inflációs becslést alkalmazunk az 5 éves prémium papír esetében.

Attól függően, hogy 3% vagy éppen 7% lesz a jövőben az infláció, az 5 éves prémium állampapír lejáratig számított, éves átlagos hozama folyamatosan emelkedik, ami nem meglepő, hiszen minél magasabb az infláció, annál nagyobb kamatot fizet a papír. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy mindeközben különféle inflációs pályák mellett a szuperállampapír kamata változatlan (mivel az nem inflációkövető).

Összességében azt mutatják a számok, hogy

még egy 3%-os infláció mellett is jobban megéri ma prémium állampapírt venni, mint MÁP+-ba fektetni a pénzünket.

Ezt a lenti példa is bizonyítja: ha most fektetek be egymillió forintot MÁP+-ba, akkor 5 év múlva 1 273 256 forintom lesz, míg az 5 éves Prémium Magyar Állampapírral már 3%-os infláció mellett is 1 300 778 forint lesz az egyenleg, tehát közel 28 ezer forinttal jobban jártam.

2.eset: 3 éves befektetés

A fenti példához hasonlóan megnéztük azt az esetet is, amikor nem akarjuk 5 évre lekötni az egymillió forintot, csak háromra. A MÁP+ esetében most is könnyebb dolgunk van, mivel a papír évesített hozama a 3. év végén 4,43%. Ezzel kell összehasonlítani, mit tud a 3 éves Prémium Magyar Állampapír.

Feltételezések

Jelen esetben is él a fentebb már kifejtett feltételezés, annyi változással, hogy a 3 éves PMÁP kuponfizetéséből csak a legutolsót nem ismerjük a modellünkben, így egyetlen évre vonatkozóan becsültük különféle inflációs pályát. Hároméves időtávon is azt láthatjuk, hogy 3%-os infláció mellett is jobban megéri az inflációkövető állampapírt választani a szuperállampapírral szemben.

Ha tehát most fektetünk be egymillió forintot mindkét konstrukcióba, akkor a 3. év végén a MÁP+ ebből 1 138 874 forintot csinál, a PMÁP pedig 1 162 925 forintot, tehát több mint 24 ezer forinttal járunk jobban az utóbbi esetben.

Bonyolítsunk egy kicsit: megéri-e kiugrani most a MÁP+-ból és átmenni PMÁP-ba?

Sokan vannak olyanok is, akik megtakarításaik egy részét már egy ideje szuperállampapírban kamatoztatják, de a magas inflációs számokat látva elgondolkodnak rajta, hogy érdemesebb-e inkább a pénzt kivenni és áttenni prémium állampapírba.

Feltételezés

Modellünkben azokat az alap eseteket néztük meg, hogy milyen időpontban vett valaki szuperállampapírt, abból hány év lenne még hátra, és a mai napig felhalmozott kamattal együtt az összeget befektetve prémium állampapírba, milyen lejáratig számított hozamot kapnánk. Lényegében arra a kérdésre keresi a választ a számítás, hogy a visszaváltási költségeket is figyelembe véve milyen infláció mellett éri meg kiugrani a MÁP+-ból most és PMÁP-ot venni a pénzből (hogy 3 vagy 5 éveset, az attól függ, mennyi lenne még hátra az eredeti MÁP+-ból).

Erre is számítottunk különféle eseteket (figyelembe véve az átváltás miatt keletkező költségeket), összegezve az alábbiakra jutottunk:

Abban az esetben, ha valaki már 2019 júniusában , tehát már induláskor befektetett MÁP+-ba, annak legalább 5,2%-os infláció mellett éri meg eladnia a szuperállampapírt és helyette 3 éves prémium állampapírt vennie.

, tehát már induláskor befektetett MÁP+-ba, annak eladnia a szuperállampapírt és helyette 3 éves prémium állampapírt vennie. Ha valaki másfél éve szállt be a szuperállampapírba, akkor annak 3,3%-os infláció mellett már megéri eladnia a szuperállampapírt és helyette 3 éves prémium állampapírt vennie.

a szuperállampapírba, akkor annak már megéri eladnia a szuperállampapírt és helyette 3 éves prémium állampapírt vennie. Annak pedig, aki fél éve szállt be a szuperállampapírba, már 2,6%-os inflációnál megéri eladnia a szuperállampapírt és helyette 5 éves prémium állampapírt vennie.

Megjegyzés: a fentiek kapcsán azt feltételezzük, hogy aki átvált prémium állampapírra, azt végig tartja, így nyilván kisebb torzítás elkerülhetetlen a számokban, hiszen a lejáratig tartott PMÁP nem lesz pont ugyanolyan hosszú, mintha az eredeti MÁP+-t tartaná valaki lejáratig.

Látható tehát, hogy minél korábban szálltunk be a szuperállampapírba, annál magasabb infláció kell a jövőben ahhoz, hogy megérje átugorni inflációkövető papírba.

Ez azért van, mivel a MÁP+ lépcsős kamatozása miatt a legmagasabb kamatokat a vége felé fizeti ki, tehát magasabb infláció kell ahhoz, hogy megérje lemondani a MÁP+magasabb kuponjairól.

Mi van akkor, ha csökken az infláció? Váltsunk szuperállampapírra?

Előfordulhat olyan eset is, hogy a magas inflációt látva most sokan PMÁP-ot vesznek, de például két év múlva az infláció az MNB-s cél (3%) környékére esik vissza. Felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e akkor kiugrani az inflációkövető papírból és helyette szuperállampapírba fektetni a fennmaradó időszakra.

Ha két év után úgy döntenénk, hogy a most vett 5 éves inflációkövető papírt visszaváltjuk és az addig összegyűlt pénzből MÁP+-t veszünk (és azt tartjuk még három évig), akkor ennek a befektetésnek a lejáratig számított hozama éves átlagban 5,05% lenne.

Még az átváltási költségek mellett is jobban megérné tehát két évig a prémium állampapírban ülni és utána MÁP+-ra váltani, mintha végig MÁP+-ban lettünk volna, hiszen utóbbi esetben évente átlagosan 4,95%-os kamatot kapnánk.

Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy ha le is csökken két év múlva 3%-ra az infláció, akkor is abban az esetben járunk a legjobban, ha a most vett 5 éves PMÁP-ot lejáratig tartjuk, mert annak éves átlagos hozama 5,40%.

A különböző hozamszintek melletti befektetés eredményét mutatja be az alábbi ábra is, egymillió forint befektetéssel:

Összefoglalva tehát a fenti számításokat, az alábbi következtetéseket lehet levonni:

Alap esetben még egy 3%-os infláció mellett is jobban megéri ma prémium állampapírt venni, mint MÁP+-ba fektetni a pénzünket. Ez igaz 3 és 5 éves időtávra is.

Minél korábban szálltunk be a szuperállampapírba, annál magasabb infláció kell a jövőben ahhoz, hogy megérje átugorni inflációkövető papírba. Ha valaki már induláskor vásárolt a MÁP+-ból, annak ez az inflációs szint 5,2% körül van.

Ha le is csökken két év múlva 3%-ra az infláció, akkor is abban az esetben járunk a legjobban, ha a most vásárolt 5 éves PMÁP-ot lejáratig tartjuk és nem ugrunk át MÁP+-ba.

