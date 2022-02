Folyik a háború, ropognak a fegyverek - Most kell beszállni a tőzsdébe?

Portfolio 2022. február 25. 12:48

Vlagyimir Putyin csütörtök reggel engedélyt adott Ukrajna megtámadására, azóta nyomul előre az orosz haderő, több ukrán nagyváros tűz alá került, országszerte légvédelmi rakéták hangja hallható, a civil lakosság egy része elmenekül. Érthető módon a befektetők első reakciója is a menekülés volt, súlyos esést láthattunk az orosz tőzsdén, de a kelet-európai részvénypiacok is zuhantak, végül globális hatása lett az Ukrajna ellen folytatott háborúnak. Tegnap azonban nagy fordulat jött az amerikai tőzsdéken, a nap eleji mínuszokból markáns erősödés jött, a jó hangulat pedig átragadt az európai részvénypiacokra is. Furcsa látni egyszerre az Ukrajnában előrenyomuló orosz haderőt és az emelkedő részvényárfolyamokat. Mi okozta a fordulatot?