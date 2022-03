Az online térben is dúl az ukrán háború, kulcsfontosságú a kiberbiztonság

Egyre súlyosabb szankciókkal sújtják a nyugati nagyhatalmak az Ukrajnát lerohanó, kiberhadviselési kapacitásáról hírhedt Oroszországot, mindeközben Putyin a kezdetektől fogva "soha nem látott" következményekkel fenyegeti azokat az országokat, amelyek megpróbálják bármilyen formában akadályozni a háborút.

Nemrég a kiberbiztonsági szakértő Brian Krebs ismertette az összes módot, ahogyan Oroszország a szankciókra válaszul kiberháborúhoz folyamodhat és azt, hogy ez a konfliktus hogyan eszkalálódhat. Egyébként már a tavalyi év is az amerikai iparágakat és infrastruktúrát célzó kibertámadások számának növekedését hozta, ahol Oroszországot az államilag támogatott támadások egyik éllovasaként tartják számon.

Még egyes hackercsoportok is állást foglaltak és elkötelezték magukat valamelyik oldal mellett: A Conti nevű zsarolószoftver-csoport állítólag Oroszország mellett kötelezte el magát, míg a hírhedt Anonymous nevű hackercsoport az invázió első napján bejelentette, hogy az orosz kormányt veszi célba támadásaival.

is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con) #Anonymous