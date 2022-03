Aegon: előbb-utóbb megjelenik a magyar boltokban is a drágább élelmiszer hatása

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Február közepéig a befektetési világot még az foglalkoztatta, hogy mekkora lesz az infláció, és, hogy az amerikai jegybank mikor és mennyit fog emelni az alapkamaton. A kamatemelési esélyek a hónap folyamán annak függvényében változtak, hogy milyen makró gazdasági adatok jöttek ki, illetve a részvény piacok emelkedtek vagy süllyedtek. Február elején még az 50 bázis pontos emelést sem tartották kizártnak, de ez a hónap folyamán a részvény piacok esésének és a geopolitikai fordulatoknak köszönhetően ez visszament 25 bázis pontra. Az év végére még mindig 6 kamatemelés van beárazva, ami azt jelenti, hogy az amerikai alapkamat 1,50% lesz, de ez természetesen még változhat a gazdasági adatok és a politikai események hatására. Ha megvizsgáljuk az amerikai gazdaságot, akkor vegyes képet kapunk. A makro elemzők idén az amerikai gazdaság jelentős lassulására számítanak, az első negyedéves GDP növekedés pedig negatív is lehet. Ennek oka a költségvetési stimulus hiánya, illetve a továbbra is fennálló beszállító lánc-problémák. Emiatt többen is félnek, hogy a FED túlszigorít és rásegít a fékezésre. Ha a FED túl szigorú lesz, akkor a második félévben akár már recesszió lehet az USA-ban. Az idén szavazó FOMC tag, a héjának számító Loretta Mester is úgy látja, hogy a mostani kamatemelési ciklus intenzívebb lesz a 2015-18-ban látottnál, az adatoktól függően idén akár minden ülésen emelésre kerülhet sor, ugyanakkor nem lát okot arra, hogy 50 bázisponttal kelljen indítani. A döntések adatoktól függőek lesznek, amennyiben a második félévben nem javul az infláció, akkor gyorsítani kell a szigorítás ütemén. Amint láthatjuk, az infláció lett az amerikai gazdaság Achilles ina. Az amerikai jegybanknak óvatos páva táncot kell járnia, hogy elkerülje azt a szcenáriót, hogy a gazdaság már lassul, ennek ellenére kamatokat kell emelnie az infláció miatt. Erre sajnos van esély, mert az Egyesült Államok feldolgozóipari aktivitása 55-re esett vissza januárban az előző havi 56,7-ről, jelentősen elmaradva a várt 56,7-es olvasattól. Ennél nagyobb pofont kapott a szolgáltató szektor PMI értéke, amely 57,6-ről 50,9-re zuhant, amely 2020 júliusa óta a leggyengébb olvasat. Az amerikai infláció viszont 40 éves csúcson van. A harmadik probléma, amivel a jegybanknak szembe kell néznie az amerikai államadósság. Most már 30 trillió dollár felett van, ami azt jelentheti, hogy ha lineárisan számoljuk is, 1,50%-o kamatemelés 450 milliárd dollárral viszi fel a törlesztendő kamatokat. Összehasonlításképp, a Pentagon évi költségvetése 2022-ben 750 milliárd dollár. Az amerikai jegybank komoly kutyaszorítóban van. Ha nem emel kamatot a gyengülő gazdaság miatt, akkor az infláció emelkedik a mostani magas szintről, ha kamatot emel, akkor potenciális recesszióba taszíthatja az amerikai gazdaságot, és ezzel egyidőben az amerikai állam pénzügyi háztartására is nagy nyomást helyez. A mi véleményünk, hogy tavaly kellett volna kamatot emelni, amikor a járvány miatti gazdasági lassulásnak vége lett, és az amerikai gazdaság GDP növekedése 7% körül volt. Ezt a lehetőséget a jegybank elszalasztotta, és most egy sokkal nagyobb és többrétegű problémákkal áll szembe.

Az amerikaihoz hasonlóan az európai gazdaság is vegyes képet mutat. Az előzetes olvasat alapján az Eurozóna beszerzési menedzserindexe a decemberi 58-ról 59-re ugorhatott, amely öt hónapja nem látott növekedést tükrözne. Ugyanakkor a végleges adatokat árnyalja a megbetegedések számának növekedése, így a friss becslés már 58-as értéket prognosztizál. A szolgáltató szektor aktivitása a decemberi 53,1-ről 51,2-re esett vissza az előzetes olvasat alapján. Amennyiben nem lesz változás benne, április óta a leggyengébb számot láthatjuk majd. Az infláció miatt természetesen már Európában is felmerült, hogy az EKB-nek kamatot kell majd emelnie. Az EKB vezetője ezúttal a szokásosnál nagyobb aggodalommal nyilatkozott az inflációt illetően, kijelentése szerint az inflációs kockázatok felfelé mutatnak. A pénzromlás üteme így nagyobb lehet a vártnál, bár a béreket tekintve továbbra sem lát jelentős emelkedést, az inflációs cél elérése viszont sokkal közelebb került. Ezzel jelzést adott a tradereknek az idei kamatemelésre fogadó pozíciók további építésére, ráadásul ezek költsége továbbra sem túl magas, szeptemberre így már 20 bázispontos szigorítást áraz a piac. A kialakuló konszenzus szerint az EKB a korábbi októberi időpont helyett már áprilisban be fogja fejezni az eszközvásárlási programot, az első kamatemelés, 10 bázisponttal pedig már júliusban jöhet. Az EKB leghéjább döntéshozója, a holland Klaas Knot szerint a negyedik negyedévben jöhet az első kamatemelés, miután az infláció idén semmikor nem fog 4% alá esni, amely sokkal magasabb az EKB jelenlegi hivatalos előrejelzésénél. Az október a piaci árazásnál későbbi időpont, ugyanakkor Knot szerint nem lát okot arra, hogy miért ne 25 bázispont legyen a szigorítás lépésköze, miközben a piac csak 10 bázispontokban gondolkodik. Knot a QE programot amilyen gyorsan lehet, befejezné, bár ezt mindig is így gondolta. Ugyanakkor kijelentette, az európai infláció legnagyobb része kívülről importált, ez jelentős eltérés az USA-hoz képest.

A kínai gazdaság is vegyes képet mutat. A januári kínai beszerzési menedzserindex adatok, az ingatlanpiac szenvedése mellett a covid-lezárások is rontották a növekedési képet, ráadásul februárban sem várható javulás ezen a területen. A hivatalos feldolgozóipari PMI értéke a vártnak megfelelően 50,1-re esett le, miközben az inkább a kisebb cégeket mérő Caixin PMI 49,1-re zuhant. A szolgáltató szektor mutatója az előző havi 52,7 után 51,1-re csökkent, éppen csak növekedést mutatva. A kínai fogyasztói árak januárban mindössze 0,9 százalékkal nőttek év/év alapon, szemben az 1 százalékos várakozással. A termelői árak azonban itt is szárnyalnak, 9,1 százalékos volt az év/év emelkedés, az elemzők 9,5 százalékot vártak. Ez már régóta probléma, hogy mennyire hihetünk a kínai inflációs adatoknak. Bár a termelési árak nőnek, ez nem látszik a kiskereskedelmi árakban, mert a kínai vezetés nem engedi a vállalatoknak a magasabb árak átengedését.

Magyarországon az infláció továbbra is probléma. Annak ellenére, hogy a politikai vezetés befagyasztotta bizonyos élelmiszerek és az üzemanyagok árát, az infláció 20 éves csúcson van, és a várt 7-7,50% infláció helyett, a Magyar Nemzeti Bank 8-8,50% prognosztizál. Az orosz-ukrán konfliktus sem segít az infláció elleni harcban, főbb élelmiszerek világpiaci ára 10-20%-ot emelkedett, aminek hatása előbb-utóbb megjelenik a magyar élelmiszer boltokban is. Mivel az árbefagyasztások május elejéig tartanak, úgy számolhatunk, hogy az első félévben még velünk lesz ez a magas inflációs környezet. Az MNB alapkamatot 50 bázis ponttal emelte februárban, így az már 3,40% míg az egy hetes betéti kamatot 30 bázis ponttal emelte 4,60%-ra. Az orosz-ukrán konfliktus miatt az EURHUF árfolyama rendkívül volatilis volt februárban, 352 és 372 között mozgott.

A modell portfóliónkon januárban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.