Budapest: állandósulhat a bizonytalanság az orosz-ukrán konfliktus miatt, erősödnek a recessziós félelmek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Budapest Alapkezelő írását olvashatják:

"Az orosz-ukrán háború kirobbanása lejtőre küldte a globális részvénypiacokat, február 24-én nagy eséssel indult a kereskedés. Az Oroszországgal szemben szinte azonnal bevezetett szankciók első köre csak mérsékeltebb hatású volt - nem érintette az energiaexportot és a banki elszámolási folyamatokat -, így néhány nap után átmenetileg megnyugodott a hangulat, a részvénypiacok ledolgoztak valamennyit a háború kirobbanásának hírére elszenvedett esésekből. A NATO főtitkár nyilatkozata is segített enyhíteni a pánikhangulaton, az Észak-atlanti Szövetség kijelentette, hogy nem küldenek katonai csapatokat Ukrajnába.

A szankciók viszont tovább súlyosbodnak. A nyugati országok az orosz bankrendszer részleges vagy teljes leválasztását tervezik a nemzetközi banki elszámolási rendszerről (SWIFT), viszont az európai gazdaság számára legfájdalmasabb lépést, az energiahordozók (kőolaj, földgáz) oroszországi embargóját egyelőre nem vezetnék be. A háborús helyzet miatt háttérbe szorultak az inflációs aggodalmak, de az USA-ban és Európában is gyorsuló ütemben több évtizedes csúcsra emelkedett az infláció, amit csak tovább fűthetnének az olaj- és földgázembargó miatt még jobban elszabaduló energiaárak.

Az orosz-ukrán háború és a már eddig életbe léptetett szankciók jelentősen visszavetik az idei évi európai gazdasági növekedést, de a világgazdasági hatások is érezhetők lesznek. Földrajzi közelsége és szorosabb gazdasági kapcsolatai miatt elsősorban Európa, és ezen belül a közép-kelet-európai régió lehet a legnagyobb vesztese a háború negatív gazdasági hatásainak. Az ukrán gazdaság leállásával elakadtak a szállítási láncok, ami például több európai autógyártót is érinthet, de az Oroszországgal kapcsolatos áruforgalom is leállhat. A banki kitettségek elsősorban a régiós és az osztrák bankszektort érinthetik, de a nyugat-európai pénzügyi szektor is károkat szenvedhet, különösen az orosz bankrendszer SWIFT elszámolási rendszerről történő letiltása esetén.

A humanitárius katasztrófa mellett a helyzet súlyosságát és törékenységét jól jelzi, hogy a szankciók legújabb tervezetének hírére és a nyugati országok által Ukrajnának beígért védelmi eszközökkel nyújtott segítő szándékra válaszul Oroszország készenlétbe helyezte nukleáris elrettentő erőit.

A világgazdaság növekedési kilátásai jelentősen romlottak, a tőkepiacokon állandósulhat a volatilitás és a kockázatkerülés. Bár a felek tárgyalóasztalhoz ülhetnek, de nehezen elképzelhető olyan forgatókönyv, ami a háború előtti status-quo gyors visszaállításához vezethetne, ezért portfóliónkban az amúgy is alacsony kockázati eszközök kitettségét minimálisra csökkentjük, és csak abban az esetben emeljük, ha kedvező fordulatot venne az orosz-ukrán helyzet. A fejlett piaci, elsősorban amerikai állampapír kitettséget emeljük, és növeljük a portfólió cash arányát. Az USA részvények „jobban” teljesíthetnek, de a növekedési kockázatok felerősödésével a közvetett hatások miatt az amerikai konjunktúrakilátásokra is negatívan hat a háborús helyzet, ami viszont ellensúlyozhatja a nyersanyagárak emelkedése miatti kialakult inflációs nyomást. A FED márciusi kamatmeghatározó ülésén várhatóan engedékenyebben nyilatkozik az inflációs kockázatokkal kapcsolatban, a korábbi jegybanki szigorítási pálya felpuhulhat, akár a kamatemelést is elnapolhatja a jegybank. Az orosz bankok nemzetközi elszámolási rendszerből történő részleges kitiltásával megnőhet a globális bankközi piac likviditási igénye, amit várhatóan elsősorban az amerikai jegybanknak kell biztosítania."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.