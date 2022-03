Eurizon: az első számú gazdasági és piaci kockázattá a háború vált

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"Az orosz-ukrán konfliktusból orosz-ukrán háború lett, aminek a gazdasági hatásai teljesen nem ismertek, mivel a háború végkimenetele sem ismert. Jelentős a bizonytalanság a jövőképpel kapcsolatban, az első számú gazdasági és piaci kockázattá ezért sajnos a háború vált. Általában nehéz egy bizonytalan piaci helyzetet árazni, ami a mostani eseményekre még hatványozottabban igaz. A kockázatkerülés ilyenkor a természetes és helyes válasz, az első piaci reakciók is ezt mutatták a tőzsdék globális esésével, illetve a menekülő devizák és eszközök, mint az arany árfolyamának emelkedésével. Az eszközök felsorolását folytatva, amire a háború hirtelen jelentős hatást gyakorolt – és várhatóan ebben nem is lesz rövid távon változás –, az a nyersanyagárak emelkedése, és már nemcsak az energiahordozók, hanem például a mezőgazdasági termékek esetében is. Amellett, hogy Oroszország az egyik legnagyobb exportőr az energiahordozók terén, a búza esetében világelsőnek mondhatja magát, míg Ukrajna sem sokkal van lemaradva mögötte a második helyen. Akár a fizikai/földrajzi, akár a SWIFT rendszer miatti fizetési nehézségek miatt egységes tehát az a várakozás, hogy a nyersanyagárak tovább nőnek, ami az így is magas inflációs környezet szempontjából egy újabb felfelé mutató kockázat. Ezt részben ellensúlyozza ugyanakkor a gazdasági aktivitás várható visszaesése számos területen (például a turizmus), illetve az új beruházásokat is lassíthatják az események globális szinten. A várható gazdasági problémák sorolása itt sajnos nem áll meg, a kereskedelem lassulni fog, a szállítás drágulni, így az ellátásilánc-problémák újból felerősödhetnek – ennek az ellenkezője volt a piaci konszenzus –, ami újabb lökés az inflációnak és gátja a növekedésnek.

A jövőkép egyelőre tehát egy nem túl szerencsés gazdasági mixet mutat: felfelé mutató inflációs kockázat mellett a gazdasági növekedés esetében lefelé mutató kockázattal. Az elemzések azt mutatják, hogy az USA gazdasága a legkevésbé kitett ezeknek a plusz kockázatoknak, Európa és ezen belül még inkább Közép-Kelet Európa viszont jelentősen érintett (amit a régiós tőzsdeindexek változásai is tökéletesen lekövettek).

A vezető jegybankok tehát újabb dilemmával szembesülnek a lefelé mutató növekedési kockázat miatt, így lépéseik várhatóan kevésbé lesznek szigorúak ahhoz képest, mint amit az emelkedő inflációs környezet önmagában indokolna. A FED-re egyébként mindig is jellemző volt, hogy egy jelentős geopolitikai esemény bekövetkezésekor a monetáris döntéseit halogatja addig, amíg valamelyest nem tisztul a kép. Most egyébként a piaci konszenzus szerint ezt egyrészt nem teheti meg a már így is jelentős inflációs nyomás miatt, másrészt valóban az USA gazdaságát érinti legkevésbé a háború gazdasági hatása. A FED szigorítás mértékével kapcsolatos piaci várakozások ugyan csökkentek, de lényegében ez nem jelent nagy elmozdulást a háború előttihez képest (márciusban az 50 bázispontos kamatemelési várakozást újból a 25 bázispontos váltotta fel). Az ECB esetében már nagyobb lehet a változás, az emelkedő infláció és csökkenő növekedési dinamika együttesének csapdájában van, ami a normalizációs lépéseit egy időre megállíthatja.

A kockázatkerülő megközelítést tartjuk most helyesnek, mert a fenti jól megfogalmazható várakozások ellenére a jövőkép rendkívül bizonytalan. Gazdasági értelemben nem nagyon találni olyan régiót, ami nyertes lehet – talán a nagy nyersanyag-kitettségű országok kivételével –, inkább egy olyan sorrend alakítható ki, hogy mely területek érintettek negatívabban, és melyek kevésbé. A részvények egyelőre elszenvedői ennek a megközelítésnek, emiatt nem látjuk azt, hogy eljött az ideje a vételeknek a mostani esések idején (a buy the dip egyelőre nálunk még nem jött el). A kockázatkerülés ellenére azonban a részvénykitettséget sem csökkentjük, mert eleve alacsony szinten volt, ráadásul a régiós súlyok is a fejlett régió felé vannak eltolva, ami a már említett gazdasági kitettség szempontjából a megfelelő allokáció megítélésünk szerint. A nyersanyagsúlyt viszont növeljük a kötvénnyel és az ingatlannal szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.