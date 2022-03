Milyen hatással van egy műalkotás az irodai munkakörnyezetre?

Mára a legtöbb multinacionális cég irodája open office típusú és az egyre népszerűbb közösségi irodákat is nagy, egybefüggő terek alkotják. Általában ezekben a terekben egységes design uralkodik, de ugyanúgy igaz rájuk a puritánság és a letisztultság.

A kiválasztott irodatér berendezése is egységes és egyszerű. A sok fény, a világos fal- és bútorszínek kedveznek a jó hangulatú munkavégzésnek. Olyan érzésünk támad, hogy itt mindenki tiszta lappal indítja a napját és mindenki egyformán eredményes. Ezt erősíti a geometriai formák rendezettsége és az uniformizált munkaállomások kialakítása. A fekete és a fehér közti kontrasztok határozott döntéshozatalra sarkallnak, mely kedves az optimális időbeosztásnak is. Nem is gondolnánk, hogy egy-egy ilyen jellegű lakberendezési utalás milyen jelentős módon befolyásolja a benne tevékenykedők gondolkodásmódját.

Igazán jó befektetés, motiváló tényező és nem mellesleg dekoratív megoldás egy valódi műtárgyat installálni a munkakörnyezetbe. Garantáltan lenyűgözi a kollégákat és az ügyfeleket is! A választáshoz pedig nyugodtan kérjünk szakértő segítséget, mellyel valóban egyedi és ötletes műtárgyakat találhatunk.

Az open office térhez egy brazil származású fotós, Bruno Veiga képét választottuk. Jó tudni, hogy nem kell messzire mennünk világhírű külföldi alkotók műveiért, ugyanis Budapesten is találhatunk ilyeneket. Érdemes felfedezni azokat a fiatal és merész intézményeket, melyek országhatárok, sőt kontinensek között képeznek hidat a művészeten keresztül. Ráadásul külföldi művészeti vásárokon is rendszeresen szerepelnek, így bízhatunk abban, hogy a náluk választott alkotások nemzetközi szinten is elismertek. Ez a tényező a műtárgyba való befektetés relevanciáját is erősíti.

Bruno Veiga az 1980-as évek óta foglalkozik fotózással. Rio de Janeiro több híres napilapjánál és ügynökségénél is dolgozott fotóriporterként. Rendszeresen állít ki egyéni és csoportos tárlatokon is, emellett több művészeti könyve is megjelent. Művei brazil és francia közgyűjteményekben is szerepelnek.

A kiválasztott fotó a Deserto Vermelho azaz a Vörös sivatag című sorozatának egy darabja. A fotós egy környezeti katasztrófa helyszínének elemeit örökítette meg miután nagy mennyiségű mérgező anyag árasztotta el egy erdős rész élővilágát. Művein keresztül szeretné felhívni a figyelmet az emberi döntések természetre mért visszafordíthatatlan hatására. A képeken megjelenő sávozás mutatja a pusztítás és a növények továbbélési lehetőségeinek mezsgyéjét. A mű kifejezetten jó választás lehet azon cégek számára, melyek társadalmi felelősségvállalás programjában fontos szerepet játszik a környezetvédelem. A kortárs művészet egyik nagyszerűsége az, hogy aktuális jelenségekre vizuális választ ad, melyek hatására mindannyian képesek lehetünk a változtatásra.

Szerző: Art Advisory Budapest

Címlapkép: Bruno Veiga Vörös sivatag c. sorozatának egy darabja enteriőrben