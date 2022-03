Raiffeisen: növelheti a stagfláció veszélyét Európában az orosz-ukrán háború

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"2022 nem indult könnyen a tőkepiacokon és folytatás sem lett egyszerűbb. Februárban egyre inkább fokozódott a helyzet az orosz-ukrán fronton, ami végül nem várt forgatókönyvet hozott és az oroszok inváziót indítottak Ukrajna ellen. Ennek hatására az Egyesült Államok és Nyugat-Európa szankciókat vetett ki Oroszországra, aminek a gazdasági hatásait jelenleg nehéz megjósolni. A piacok elkezdték árazni a fokozódó bizonytalanságot, azonban egyelőre igazán durván az orosz kapcsolt eszközöket adták csak, a nyugat-európai és amerikai piacok mérsékelt esést mutatta. Mivel Oroszország jelentős nyersanyag exportőr, így az olaj és egyéb nyersanyagok kínálati problémái fokozódhatnak a közeljövőben, ami tovább növelheti a stagfláció veszélyét Európában.

A jelenlegi helyzetnek sokféle kifutása lehet, akár egy elhúzódó recessziót is kialakíthat, azonban könnyen lehet, hogy csak rövidtávon rontja a piaci hangulatot, és középtávon zajjá szelídülnek a mostani árfolyammozgások. Mindenesetre a mostani jelentős bizonytalanság és magas infláció mellett felértékelődik a diverzifikáltság szerepe, azaz érdemes földrajzi, eszközosztály és deviza szempontból is többféle befektetést tartani, mivel másképpen nem lehet kezelni a jelenlegihez hasonló helyzeteket. Mivel az infláció továbbra is magas, ráadásul ez rövidtávon fokozódhat, így nem javasolt eldobni a reáleszközöket sem a portfólióból."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.