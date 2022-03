Sorra fagyasztják be az orosz kitettségű befektetési alapokat Európában

A befektetői pánik és tőkekivonási hullám megakadályozása érdekében már legalább 19 alapkezelő döntött úgy Európában, hogy felfüggeszti az orosz kapcsolt befektetési alapjainak forgalmazását – számol be a hírről a Financial Times

Az orosz-ukrán háború miatt eddig nem látott szankciós cunamit kap a nyakába Oroszország, mindez pedig az orosz értékpapírokat sem hagyja érintetlenül, az orosz tőzsde már több napja zárva van, a nyugati befektetők nem férnek hozzá orosz eszközeikhez. Ebben a helyzetben egyre több alapkezelő dönt úgy, hogy a vagyonvédelem és a pánik megelőzése érdekében befagyasztja az orosz kitettséggel bíró befektetési alapok forgalmazását, tehát venni és eladni sem lehet őket. A felfüggesztésre azért is szükség van, mivel az orosz eszközök esése mellett a tőzsde leállása ellehetetleníti, hogy az eszközök árfolyamát meg lehessen határozni, ami viszont elengedhetetlen a befektetési jegyek árfolyamának meghatározásához.

A lap úgy tudja, hogy legalább 19 alapkezelő döntött már úgy Európában, hogy befagyasztja orosz kitettségű alapjait, köztük van a JP Morgan, a BlackRock, a BNP Paribas, a UBS, a Liontrust, a Danske Bank, az East Capital és a Pictet. Azt egyelőre nem tudni, hogy az érintett alapok forgalmazása mikor áll helyre, hiszen az orosz-ukrán háború és annak hatásai még jó ideig elhúzódhatnak.

A befagyasztások mintegy 4 milliárd eurónyi vagyont érintenek, de a Lipper adatai szerint az Európában értékesített, orosz-fókuszú alapok kezelt vagyona január végén 5,7 milliárd eurót tett ki, tehát további felfüggesztések is várhatóak. Nemcsak a részvények sínylik meg az oroszok elleni szankciót és a háborút, az orosz kötvényekben is jelentős eladói hullám keletkezett, így a felfüggesztések a kötvényalapokat is érinthetik.

Itthon két alapkezelőnek, az Aegonnak és az OTP-nek van orosz részvényalapja, ezeket a forgalmazók felfüggesztették hasonló okok miatt, az Aegonnál ez egyébként több alapot is érint:

A Lipper szerint a szélesebb piacot nézve összességében 640 milliárd eurónyi vagyont kezelő alapnak van átlagosan 4%-os kitettsége Oroszország felé. Sok feltörekvő piaci portfóliómenedzser felülsúlyozásra ajánlotta az orosz eszközöket azok extrém alacsony értékeltsége miatt, még az ukrán invázió kitörése előtt.

Mindeközben világszerte egyre több nyugdíjalap és vagyonalap dönt úgy, hogy kitáraz orosz befektetéseiből, ezt sokan már nemcsak pénzügyi, hanem morális kérdésnek is tartják.

