A németek állítólag lefoglalták egy orosz milliárdos szuperjachtját

Méretét tekintve a világ legnagyobb szuperjachtját foglalhatták le a német hatóságok, amely nem mellesleg Aliser Uszmanov orosz milliárdos tulajdonában van – számol be a Forbes értesüléseire hivatkozva a Bloomberg

Három meg nem nevezett forrás szerint a német hatóságok lefoglalták Aliser Uszmanov 512 láb hosszú szuperjachtját, a Dilbart. A jachtot 2016-ban építették és a lap szerint mintegy 594 millió dollárt érhet.

Hétfőn az Európai Unió hat vagyonos orosz üzletemberrel szemben fogadott el szankciókat, köztük Uszmanovra. Jachtja, a Dilbar éppen átalakítások miatt vesztegelt Németország északi részén. A nyugati országoknak nem titkolt célja, hogy az orosz oligarchák vagyona mellett ingatlanjaikat, szuperjachtjaikat és magángépeiket is lefoglalják.

Az EU-s szankciós listán öt magánszemélyt nevesítettek: Mikhail Fridmant, Petr Avent, Alekszej Mordasovot, Gennagyij Timcsenkót és Alexander Ponomarenkót. Mordasovnak két szuperjachtja van, ezek közül az egyik a Seychelles-szigeteknél, a másik Olaszországban van.

Uszmanovon kívül van még néhány orosz oligarcha, akinek a jachtja Európa vizein tartózkodik, Roman Abramovics Solarisa Barcelonában van, Iskandar Makmudov Predatora Genovában, Vagit Alekperov jachtja pedig Montenegróban tartózkodik.

A 68 éves Uszmanov egyébként a hatodik leggazdagabb orosz, a Bloomberg szerint 19,5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, amiben benne van a Dilbar értéke is.

Mások mellett Vlagyimir Putyint is szankcionálta Amerika, az EU és az Egyesült Királyság is, az ő nevéhez a Graceful nevű szuperjacht köthető, de a hajó február 7-én, két héttel az oroszok ukrajnai invázióját megelőzően elhagyta a hamburgi kikötőt és most már Kalinyingrádnál van.

Címlapkép: Getty Images