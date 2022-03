Kitört az orosz-ukrán háború, mibe fektetnek a magyar profik?

Jelentősen átrajzolta a világpiaci folyamatokat is a február végén indított orosz háború Ukrajna ellen, a Portfolio havi rendszerességgel megjelentetett portfólió-ajánlóiban a magyar befektetési szakemberek két dologtól tartanak igazán gazdasági szempontból: meddig emeli még a háború az energiahordozók árát és ezzel együtt milyen infláció nyomással kell szembenéznie a világnak. A portfóliómenedzserek szerint most érdemesebb lehet kivárnia annak, aki befektetésekben gondolkodik, de ilyen háborús feszültségek mellett is vannak olyan szektorok és eszközök, amelyek jól teljesíthetnek.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő.

Orosz-ukrán háború: mi lesz az energiaárakkal és az inflációval?

A Portfólió-ajánlók keretében megszólaló hazai portfóliómenedzserek többsége egyetért abban, hogy a világpiaci folyamatok szempontjából legfontosabb kérdés, hogy a most zajló események mennyire növelik meg tartósan az energiahordozók árát és egy ilyen forgatókönyv a nagyobb inflációs nyomáson keresztül nem kényszeríti-e szigorúbb lépésekre a nagy jegybankokat.

Van, aki szerint a lefelé mutató növekedési kockázat miatt a vezető jegybankok lépései várhatóan kevésbé lesznek szigorúak ahhoz képest, mint amit az emelkedő inflációs környezet önmagában indokolna. A FED-re egyébként mindig is jellemző volt, hogy egy jelentős geopolitikai esemény bekövetkezésekor a monetáris döntéseit halogatja addig, amíg valamelyest nem tisztul a kép. Az EKB esetében már nagyobb lehet a változás, az emelkedő infláció és csökkenő növekedési dinamika együttesének csapdájában van, ami a normalizációs lépéseit egy időre megállíthatja – fejtegeti az egyik portfóliómenedzser friss írásában.

Van olyan szakértő, akik szerint a katonai konfliktus közvetlen világgazdasági hatásai várhatóan korlátozottak lesznek. Az Európai Unió gazdasági aktivitásának csak kis része kötődik közvetlenül az oroszországi külkereskedelemhez, Ukrajna világgazdasági súlya pedig csekély, így amíg a konfliktus helyi szinten marad, várhatóan nem lesz jelentős negatív hatása a középtávú, globális gazdasági növekedési képre – derül ki az alapkezelős írásokból.

De hogyan reagálnak befektetéseik kapcsán az orosz-ukrán háborúra a magyar szakértők? Ajánlóikban az alábbi stratégiákat emelték ki:

Vegyes alapjainkban a hosszú távú súlyra csökkentettük a részvénykitettséget és a befektetéseken belül növeltük azoknak a régióknak és szektoroknak a súlyát, amelyeket kevésbé érinthetnek az emelkedő kamatok és a geopolitikai problémák. A régiókat tekintve ilyen lehet például az ázsiai, kiemelten a kínai részvénypiac, ahol a jegybank már egy ideje élénkítő lépésekkel segíti a gazdaságot. A szektorok szintjén pedig a hagyományosan defenzív ágazatok, mint például az egészségügyi vagy a napi fogyasztási cikkeket előállító vállalatok részvényei lehetnek stabilabbak egy bizonytalanabb környezetben.

A kötvények terén a hozamemelkedés folytatódhat, ezért továbbra is alulsúlyozzuk ezt az eszközosztályt, azonban a hazai kötvények esetében a jelentős hozamemelkedés után már kissé csökkentettünk az alulsúly mértékén.

A kockázatkerülés ilyenkor a természetes és helyes válasz, az első piaci reakciók is ezt mutatták a tőzsdék globális esésével, illetve a menekülő devizák és eszközök, mint az arany árfolyamának emelkedésével. Az eszközök felsorolását folytatva, amire a háború hirtelen jelentős hatást gyakorolt, az a nyersanyagárak emelkedése, és már nemcsak az energiahordozók, hanem például a mezőgazdasági termékek esetében is.

Gazdasági értelemben nem nagyon találni olyan régiót, ami nyertes lehet – talán a nagy nyersanyag-kitettségű országok kivételével –, inkább egy olyan sorrend alakítható ki, hogy mely területek érintettek negatívabban, és melyek kevésbé. A részvények egyelőre elszenvedői ennek a megközelítésnek, emiatt nem látjuk azt, hogy eljött az ideje a vételeknek a mostani esések idején. A kockázatkerülés ellenére azonban a részvénykitettséget nem csökkentjük, mert eleve alacsony szinten volt. A nyersanyagsúlyt viszont növeljük a kötvénnyel és az ingatlannal szemben.

Jelenleg még nagyon bizonytalan a kimenetel, de a mostani szinteket kihasználva a régiós részvényarányt enyhén megemeljük, miképpen úgy véljük aránytalanul sokat ütöttek olyan cégeken is, amelyeknek nincs vagy elhanyagolható a kitettsége az orosz-ukrán gazdaságok felé.

A részvénypiaci kitettségen belül érdemes lehet az USA-t favorizálni, szektorszinten pedig az infláció ellen védő szektorokat, mint az energetika, alapanyagok. Ráadásul a bejövő hírek alapján a NATO-országok a jövőben érdemben növelni kívánják a hadi kiadásaikat, amelyek az ilyen típusú részvényeknek lehetnek kedvezőek.

Biztonságosabb vizekre eveznek a profik

Februárban jelentősen megbolygatta a világot az orosz-ukrán háború és az oroszokkal szemben kivetett nyugati szankciók, mindez a befektetések világát sem hagyja érintetlenül. A portfólió-ajánlók keretében a portfóliómenedzserek most inkább a biztonságra törekedtek, ezt mutatja, hogy egy hónappal ezelőtthöz képest emelkedett a pénzpiaci eszközök súlya a modellportfóliókban. A többi eszközosztályt most alulsúlyozták, de a részvényeken belül a régiós és hazai részvényekben is sokan látnak fantáziát, részben amiatt is, hogy ezek az utóbbi napokban sokat estek már.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget a fejlett piaci részvényekben tartják a befektetők, feljöttek viszont a második helyre a pénzpiaci eszközök, a hedge fund/abszolút hozam stratégia pedig a harmadik legnagyobb allokációt tette most ki:

Míg eddig azt láthattuk, hogy folyamatosan csökkent a pénzpiaci eszközök súlya a modellportfólióban, februárban változott a helyzet: a kategória az orosz-ukrán helyzet miatt ismét növelte súlyát, miközben a többi eszközosztály szerepe inkább csökkent.

