Sorra vonulnak ki az óriáscégek Oroszországból, de mi lesz a Mekivel?

A McDonald's-t és a Coca-Colát a közösségi médiában széles körben bírálják, amiért még nem szólaltak fel a támadások apropóján, és továbbra is működnek az Ukrajnát megszálló Oroszországban. Ismert nagyvállalatok, köztük a Netflix és a Visa már felfüggesztették az eladásokat vagy beszüntették a szolgáltatásnyújtást Oroszországban.

Hírességek, köztük Sean Penn amerikai színész és rendező is a Twitteren arra szólították fel a közösséget, hogy bojkottálják a Coca-Colát, a Pepsit és a McDonald's-t, amíg a vállalatok fel nem függesztik oroszországi működésüket. A színész által 2010-ben a haiti földrengésre válaszul alapított Core Response nevű nonprofit csoport egyébként a helyszínen, Lengyelországban segít az ukrán menekülteknek.

Until Coca-Cola, PepsiCo & McDonalds suspend business in Russia, American citizens have a very safe & simple way to stand with Ukraine. Any among us can suspend our purchases of their products & ask our friends to consider doing the same. https://t.co/OGNPJRCjrQ