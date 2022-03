Kijöttek a friss adatok a magyarok befektetéseiről, az állampapír a favorit

Portfolio 2022. március 09. 06:30

Kijöttek az MNB friss, januári értékpapír-statisztikái, a magyar háztartások a legtöbb pénzt továbbra is állampapírba fektette, de a befektetési alapokba is áramlott friss tőke. Ennek ellenére az alapok vagyona csökkent januárban, miközben a részvényekben lévő lakossági vagyon a tőkekivonás ellenére is hízni tudott.