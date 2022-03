Milyen kép illik egy filmrajongó szobájába?

Egy műalkotás, egy művész és egy enteriőr: az Art Advisory Budapest cikksorozatának válogatása kortárs műtárgyakat mutat be és szemlélteti, hogyan mutatnak jól a mindennapokban.

Az úgynevezett magasművészet mellett léteznek olyan alkalmazott művészeti műfajok, melyek közvetlen hangvétellel egyszerűbb megértést tesznek lehetővé. Az egyik legkedveltebb ilyen képtípus, a többnyire grafikai sokszorosító eljárással készült plakát. Magyarországon ennek nagy hagyománya van: kiváló művészeink bravúros reklámcélú kompozícióit ismerjük már a 19. század vége óta. Az online hirdetések világát megelőző színes, sokszor humoros, de mindenekelőtt lényegretörő rajzok kifejezetten népszerűek napjainkban is a gyűjtők körében. Mivel a plakátok jól illeszkednek modern enteriőrökbe, így a lakberendezésben is szívesen alkalmazzák őket. Ezen a héten egy retró stílusú enteriőrhöz, egy hetvenes évekbeli filmplakátot választottunk.

A szobabelső berendezése akár a nagyszülők otthonából átörökített, felújított darabok is lehetnek. A környezet fiatalosságát a bátor színhasználat eredményezi. Néhány régi tárgy újragondolása pedig igazán egyszerű és frappáns módon alkotja a dekorációt, ami pedig megteremti a hamisíthatatlan retró lázat! Bár a bútorok hangulata visszarepít minket az időbe, a minőségi alapanyagok használata ellensúlyozza a „régiség” érzetet. Ebbe az összeállításba egy korhű kultúrtörténeti kincset, egy kultikus film bemutatójára készült plakátot képzeltünk el.

A plakát műfajának gyűjtése nagy erőkkel van jelen a jelenlegi, hazai műtárgypiacon is. Igazi különlegességek bukkannak fel egy-egy modern művészeti árverésen. De az egyik legnagyobb aukciósház rendszeresen szervez kifejezetten plakátokból összeállított árverést. Sőt, jónéhány olyan galériát is találunk, melynek profiljába ez a művészeti ág tartozik, ami iránt külföldről is nagy az érdeklődés.

A kiválasztott műtárgy-plakát John Cassavetes Premier című, 1977-es filmjéhez készült. Filmtörténeti érdekesség, hogy hazánkban már egy évvel később látható volt a mozikban, ami akkoriban nagyon gyors dolognak számított. A plakát grafikusa Rényi Katalin. A művésznő 1951-ben született Budapesten. Munkácsy-díjas festő, aki férjével, Baska Józseffel együtt a művészetnek szenteli életét. Alkalmazott grafikai szakon diplomázott 1975-ben. Így, már pályája kezdetekor számos film, kiállítás és információs anyag grafikáját kivitelezte. Rendszeres kiállító és aktív művészetoktató is egyben.

A Premier plakátja velősen ragadja meg a film cselekményét. A főszereplő, Myrtle Gordon ünnepelt színésznő szélsőséges érzelmeit vonultatja fel a történet, melyben lelki válságok, szerelmek és elfojtások is szerepet játszanak. A gyötrődő nő kifejező portréja remekül sűríti össze egyetlen képkockába a teljes film mondanivalóját. A plakát további érdekessége, hogy két méretben is kivitelezték, így az enteriőr berendezéséhez igazítva A/2 (60×42 cm) és A/1 (83×58 cm) méretben is megtalálható.

A kényelmes fotel és a mozivilágot megidéző kiegészítőkkel ellátott enteriőr ideális terep minden filmimádó számára!

Szerző: Art Advisory Budapest