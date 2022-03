Felfordulás a részvénypiacokon: mit várhatunk a következő hetekben? - online előadás MA este

Portfolio 2022. március 17. 16:51

Az elmúlt hetekben az orosz-ukrán háború leginkább szörnyű következményei mellett a részvénypiacokra is drasztikus hatást gyakorolt, nem is beszélve az ezzel is összefüggő energiaválságról, az inflációs aggodalmakról, a kamatemelési ciklusról, vagy a Kínában ismét kiújulni látszó koronavírusról. Nagy zuhanásnak lehettünk szemtanúi szinte minden régióban, országban és szektorban. Jó pár fontos támasz is elesett, és a korábban jelzett negatív előjelek után mostanra számos piac egyértelmű csökkenő trendre váltott. Rövidtávon ugyanakkor néhány helyen már megjelentek az első jelei annak, hogy új támaszok is kialakultak. Vajon ez azt jelenti, hogy a fény, amit látunk, az alagút végét jelzi, vagy a közeledő vonatot? A technikai elemzés segítségével erre a kérdésre keressük a választ, elsősorban az amerikai, az európia, ezen belül a hazai részvénypiac kapcsán is.