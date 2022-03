Bődületes rekordosztalék jön a Molnál - Érdemes még beszállni az olajcégbe?

Soha nem fizetett még ki akkora osztalékot a Mol, mint amekkorára most készül, a vállalat sok szempontból rekordéven van túl, a 2021-es eredmény a menedzsment és az elemzők várakozását is túlszárnyalta, a cég mérlege erős, még a külső környezeti bizonytalanságok mellett is úgy látta a menedzsment, hogy belefér az extra osztalék. A 242 milliárd forintos kifizetés alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját, szárnyal ma az árfolyam. Megnéztük, hogy az elmúlt napok emelkedése után érdemes-e még beszállni a Mol részvényeibe.

Jön az extra osztalék

Tegnap tartotta meg ülését a Mol igazgatósága, ahol döntöttek arról, hogy a közgyűlésnek azt javasolják, hogy

AZ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ALAP OSZTALÉK MÉRTÉKE A TAVALYI 95 FORINTRÓL MINTEGY 100 FORINTRA NÖVEKEDJEN, ÉS RÉSZVÉNYENKÉNT TOVÁBBI, 200 FORINT KÖRÜLI RENDKÍVÜLI OSZTALÉKOT IS FIZESSEN A MOL.

Az alap- és rendkívüli osztalék javaslat összesen körülbelül 300 forint részvényenkénti osztalékot jelent.

A 300 forint részvényenkénti osztalékkal és a tegnapi, 2650 forintos záróárral számolva 11,3 százalékos osztalékhozam adódik,

A 242 milliárd forintos osztaléktömeg bődületes,

új rekord a Molnál.

Hogy kik részesülnek az osztalékból? Nyilván a részvényesek, de kik ők? Három alapítvány, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Mol-Új Európa Alapítvány összesen 30,5 százalék részesedéssel rendelkezik az olajcégben, a Mol KMRP szervezeténél 8, az OTP-nél közel 6 százaléknyi Mol-részvény van.

Az extra osztalék alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját, kilőtt az árfolyam, ezért megnéztük a technikai képet, és a vállalat részvényeinek árazását.

A Mol az új OTP, biztató a technikai kép

Amióta a háború során bődületeset estek az árfolyamok a BÉT-en, nem telik el úgy nap, de gyakran óra sem, hogy ne írna rám valaki: érdemes-e most valamilyen részvényt venni. Az esetek háromnegyedében az OTP is kifejezetten megnevezésre kerül, a többi blue chip sokkal ritkábban. Nem is csoda a lelkesedés, mert a bankrészvény a legismertebb, ott a Richter után a legnagyobb kitettség kelet felé (aminek azért van jelentősége, mert a konfliktus végével itt épülhetnek vissza a várakozások az egyik leggyorsabban), illetve amúgy is ez a papír vezette korábban a BUX menetelését.

A relatív erőt azonban az utóbbi pár hét végleg eltörölte és az OTP helyét a zászlóshajó szerepében egyelőre átvette a MOL.

Már a múlt heti technikai elemzésünkben is az olajrészvény volt az egyetlen, amelyik esetén hosszabb időtávra pozitív véleményt tudtunk alkotni, de a mostani megugrás rövidebb időintervallumokra is átírhatja a technikai elemzés által alkotott képet.

Feltűnő, hogy ezen sorok írásakor a jókora réssel történő nyitás után az emelkedés megtorpanása után az általunk korábban is jelzett 2 800 Ft-os szint alá tért vissza szignifikáns mértékben az árfolyam, egyben megmutatva, hogy ez mennyire fontos ellenállás.

A hosszabb távú grafikonon látszik, hogy ez a szint az, amelyik nagyon sokáig volt a nyakvonala is a hatalmas tetőnek 2017 és 2019 között, és amelyről a letörés egyértelműen a nagy trendforduló végét jelentette. Ezért most kulcsfontosságú, hogy az árfolyam ezt a szintet nagy erővel, hosszú zöld gyertyával és magas forgalommal (mindenképpen akkumulációval törje át). Nem baj, ha ez nem azonnal történik meg, de fontos, hogy a rés ne kerüljön gyorsan betöltésre, mert az negatív jel lenne rövidtávon is.

Természetesen mindennek egy jelentős része színtiszta osztalékspekuláció is, hiszen az osztalékhozam még a mai árfolyamon is meghaladja a 10%-ot, ami nagyon ritkán fordul elő hasonló nagyságú, tevékenységű és kockázatú vállalatok esetén, így a mostani helyzet következő nagy erőpróbája majd május táján érkezik el, ráadásul addig sok víz fog lefolyni a Dnyeperen, így az olajárat és természetesen közvetve a MOL árfolyamát számos tényező alakíthatja.

Rövid távon amúgy is lehet némi megnyugvás, hiszen a volatilitás alapú indikátor nehezen fenntartható magasságokban van a hónap eleje óta. Technikai korrekciót valószínűsíthet, ha a nap végén is megmarad a nagy felső árnyék és nincs egyértelmű kitörés a nagy ellenállás fölé (ez most eléggé valószínű is), ebből így még hullócsillag alakzat is kialakulhat zárásra. Ezzel szemben túlvettségről még nem beszélhetünk, az RSI oldaláról még bőven tér felfelé a következő napokra. Minden azon múlik, hogy érkeznek-e új vevők a piacra és a következő napokban az árfolyamakció eléggé bizakodó lesz-e az osztalék hírén túllépve is. Ennek az alapjai megvannak, hiszen a forgalom alapú indikátor egész évben pénzbeáramlást jelzett.

Támasz: 2 540, 2 400, 2 340, 2 300

Ellenállás: 2 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Vonzó árazáson a Mol

A Mol részvényei évek óta a szektortársak részvényeihez képest alacsony árazáson forognak, így van ez most is. A befektetők által leginkább figyelt EV/EBITDA hányados alapján a Mol részvényei az elmúlt hetek ralija után sem számítanak drágának.

Hasonló a helyzet P/E alapon is, itt is szintén nyomott árazáson forognak a részvények.

Az elemzői célárak átlaga közel 9 százalékkal áll magasabban, mint a jelenlegi árfolyam.

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

