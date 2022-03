A globalizáció végét hozza el az ukrán háború – Figyelmeztet a világ legnagyobb alapkezelőjének vezére

Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója a befektetőknek írt éves levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború a több évtizede tartó globalizáció végét hozza el, ezzel párhuzamosan pedig jelentős lesz az inflációs nyomás a világban – számol be a hírről a Financial Times

A részvényeseknek szóló éves vezetői levelében Larry Fink több területtel és szektorral kapcsolatban is megosztja várakozásait, a középpontban azonban egyértelműen az ukrán konfliktus és annak hatásai állnak.

Fink szerint az oroszok ukrajnai inváziója véget vet annak a globalizációnak, amit az elmúlt három évtizedben tapasztalhattunk. Mindez jelentősen átalakítja a világgazdaságot, a vállalatok visszavágják globális ellátási láncaikat, végeredményben pedig tovább emelkedik az infláció a világban. A világ legnagyobb alapkezelőjének vezére úgy látja, hogy bár most még csak Oroszországot érinti a tőkepiacokról való levágás, ez hatással lehet más országokra is, mivel a vállalatok igyekezni fognak minél közelebb hozni termelésüket a működési kockázat csökkentése érdekében, ami pedig más országokból való kivonulásokat is eredményezhet.

Levelében Fink mindemellett arra szólította fel a vállalatokat, amelyekben a BlackRocknak is vannak befektetései, hogy tegyenek többet a klímaváltozás elleni harcban. A szakember úgy látja, hogy az orosz-ukrán háború rövid távon visszaveti a zöld energiára való átállást a világban (mivel most sok ország a gyors megoldást keresi az orosz olaj és gáz helyettesítésére), de hosszú távon ezek a történések felgyorsíthatják az átállást a zöld és fenntartható energiaforrások felé.

A kriptovaluták jövőjére is kitért levelében, szerinte az ukrajnai háború felgyorsíthatja a digitális pénzek elterjedését, ezért a BlackRock fokozott figyelemmel kíséri a digitális devizákat és az azok mögöttes technológiáit.

Címlapkép: Shutterstock