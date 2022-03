Szintet lépett a DM-Ker

Szimbolikus kereskedésindító csengetés jelezte a mai napon az újabb kategórialépést a Budapesti Értéktőzsdén – az építőipari- és mezőgazdasági gépeket forgalmazó DM-Ker részvényei a BÉT középvállalati platformja, a BÉT Xtend után immár a Standard kategóriában forognak.

A mai napon ünnepélyes ceremónia keretein belül debütált a DM-Ker a BÉT szabályozott piacán, amelynek nyomán a társaság részvényei az ezzel már 17 kibocsátót számláló Standard kategóriában kereskedhetők. A szimbolikus csengetésen a DM-Ker képviseletében Kocsy Barnabás vezérigazgató és Szegedi Judit vezérigazgató-helyettes, illetve a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese, Máté-Tóth István is részt vett.

A Magyar Nemzeti Bank március 8-án hagyta jóvá a DM-KER korábban kibocsátott, és a BÉT Xtend platformra bevezetett részvényeinek szabályozott piacra történő átsorolásához szükséges tájékoztatót. A határozat értelmében a 126 231 000 darab, egyenként öt forint névértékű, dematerializált törzsrészvény a Standard kategóriában lesz elérhető.

A vonatkozó sajtóközlemény alapján a DM-Ker és a BÉT története több évvel ezelőtt kapcsolódott össze - a társaság 2018-ban mutatkozott be a BÉT dinamikusan növekvő, tőzsdeaspiráns középvállalatokat felsorakoztató kiadványában, a BÉT50-ben, majd szintén ugyanebben az évben csatlakozott a BÉT és a Londoni Tőzsdecsoport által közösen szervezett vállalatfejlesztési képzéshez, az ELITE Programhoz. A DM-Ker a tőzsdei megjelenés kapujában, a bevezetést elősegítendő a Mentor Program keretében elérhető támogatásra is sikeresen pályázott. Ezt követően a társaság értékpapírjaival 2020 januárjában indult meg a kereskedés a középvállalati igényekre specializált BÉT Xtend platformon. A tranzakció során többek között a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap is részesedést szerzett a társaságban.

A szabályozott piacon való megjelenés apropóján többek között így fogalmazott Kocsy Barnabás, a vállalat vezérigazgatója: "...Reméljük, hogy meglévő kis- és intézményi befektetőink mellett újabb hazai és külföldi intézmények is bizalommal fognak felénk nyitni befektetéseiket illetően.

Szeretnénk, ha a vállalat részvényeit néhány év múlva már a prémium kategóriában jegyeznék, ehhez ma megtettük az első lépést. kapcsán

A DM-Ker részvénye 0,1 százalékos pluszban van a mai kereskedésben.

Címlapkép: DM-Ker