Amiről Tesla még csak álmodott, ma már valóság: kilométereken át szállítottak áramot a levegőben

Tesla 1902-ben felépítette híres Wardenclyffe-tornyát Long Islanden azzal a céllal, hogy egy vezeték nélküli energiaellátó rendszert hozzon létre. Bár Tesla víziója akkor nem valósult meg (a torony sosem lett teljesen üzemképes, majd anyagi okokból lebontották), az ötlet tovább élt. Ma, a 21. században ugyan még mindig vezetékeken keresztül kapjuk az áramot a legtöbb eszközünkbe, ugyanakkor az utóbbi években látványos előrelépések történtek a vezeték nélküli energiaátvitel terén.

2025 májusában az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege (DARPA) egy

új rekordot állított fel a vezeték nélküli energia továbbításában.

New Mexico államban egy kísérlet során több mint 800 watt (W) teljesítményt sugároztak át 8,6 kilométeres távolságra, mintegy 30 másodpercen át egy célpontba fókuszált lézersugár segítségével. Összehasonlításképp: korábban a legjobb eredmény kb. 230 W volt 1,7 km-en. A mostani siker így messze túlszárnyalta az eddigi kísérleteket – a projekt vezetője, Paul Jaffe szerint ezzel

kétséget kizáróan lesöpörtek minden korábbi hasonló próbálkozást a távolság és teljesítmény terén.

A vezeték nélküli energia továbbításának többféle módszere létezik, attól függően, hogy mekkora távolságot kell áthidalni és milyen teljesítményt szeretnénk átvinni.

Rövid távon, néhány centiméteres skálán már mindennap használjuk az induktív töltést: okostelefonok töltőpadjai vagy az elektromos fogkefe töltője indukciós tekercsek segítségével, mágneses mezőn keresztül viszik át az energiát. Ezeknél a megoldásoknál a hatótávolság nagyon kicsi (gyakorlatilag hozzá kell érinteni a készüléket a töltőhöz), de a kényelmi előny nyilvánvaló – nem kell kábelt csatlakoztatni.

Közepes távolságokon – néhány métertől néhány tíz méterig – más elv szükséges. Itt már elektromágneses sugárzást használhatunk az energia hordozására. Két fő irányzat létezik:

Mindkét módszernél közös, hogy a távoli (befogadó) oldalon egy vevőegység alakítja vissza az érkező sugárzott energiát elektromos árammá. Rövidebb távú (pl. szobán belüli) alkalmazásoknál a vevő tipikusan egy antenna (mikrohullám esetén) vagy egy napelem-cella (lézer esetén). A DARPA kísérletben például egy speciális, hordó alakú vevőt használtak: a lézersugár egy parabola tükrön csapódott be, ami szétterítette a fényt és a belső falra szerelt tucatnyi fotovoltaikus cellára irányította azt.

