Nyugdíjra gyűjtenél? Itt van 5 ábra arról, miért éri meg önkéntes pénztárat választani

Trendszerűen, immár hosszú idő óta csökkennek az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyonra, illetve tagdíjbevételekre vetített költségei: a díjterhelési mutatók először 2020-ban estek szektorszinten 0,7 százalék alá. A vagyonkezelési költségek 2020-ban 0,4 százalék alá estek, ami kevesebb, mint a jogszabályban megadott korlát (0,8 százalék) fele. A vagyonra vetített összköltség, amit a klasszikus díjterhelési mutató fejez ki, szintén történelmi mélypontra került, 0,64 százalék lett. Az így kedvezőbbé váló nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségekhez, a szektor versenyképesebbé válásához nagyon kellettek a jogalkotó és a felügyelő hatóság szabályozó lépései. S persze az is, hogy a pénztárak – amelyeknél a piaci verseny önmagában nem indította el ezeket a folyamatokat – együttműködjenek a jegybankkal például a választható portfóliós rendszereknél ajánlott vagyonkezelői díjazás, a befektetési alapok esetében fizetendő sikerdíj, illetve a speciális nyugdíjpénztári TKM alkalmazásában.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) minden évben közzéteszi az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelési mutatóit, továbbá a teljes szektorra vonatkozóan is közöl díjterhelési mutatókat. A díjterhelési mutató kezdetben a tagdíjból működésre levont költségeket és megtakarítások befektetéséhez kapcsolódó költségeket (melyek a tagok hozamát csökkentik) a pénztári vagyonhoz viszonyította.

Az elmúlt csaknem két évtizedben azonban az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona dinamikusan növekedett, a 2002 évi végi 337 milliárd Ft-ról 2020 végére majdnem ötszörösére, 1625 milliárd Ft-ra.

A működésre levont díjak alakulása a díjterhelési mutató vizsgálatával nehezen volt megítélhető, mivel a vagyonnövekedés miatt a működési díjterhelés rész akkor is csökkenhetett, ha a tagot ténylegesen terhelő díjrész nem változott vagy növekedett.

A tagokat terhelő költségek alakulásának pontosabb vizsgálatához az MNB 2018-tól bevezette a szektorszintű korrigált díjterhelési mutatót. Ez 2020-ban 0,69 százalék lett, ami 2002 éve vonatkozó 1,12 százalékos értéknél csaknem 39 százalékkal kisebb. A korrigált díjterhelési mutató idősorán jól látható az utóbbi csaknem két évtizedben bekövetkező trendszerű költségcsökkenés.

1. ábra: Korrigált díjterhelési mutató alakulása 2002-2020, forrás: MNB

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tehát a tagok számára egyre kedvezőbb, költséghatékonyabb szolgáltatást nyújtanak. A nyugdíjpénztári szektorban megfigyelhető trendszerű költségcsökkenés a piaci szereplők és a felügyelő hatóság együttműködésének eredményét példázza. A pénzügyi termékek piacán számos esetben nem várható, hogy önmagában a szolgáltatók közötti verseny biztosítja a fogyasztók számára a költséghatékony szolgáltatást. Kiemelt szerepe van ezért a pénzügyi intézmények és termékek megfelelő jogi szabályozásának és a felügyelő hatóságok tevékenységének.

A pénzügyi szolgáltatások költséghatékonyságát segíti elő a kötelező erejű jogi szabályozás (például költségkorlát törvényi előírása); az ún. „puha” szabályozó eszköz (például felügyeleti ajánlás); de akár a költségek átláthatóságának, és a költséginformációk elérhetőségének növelése is.

A nyugdíjpénztárak a tagok megtakarításait befektetik. A befektetési tevékenység végzéséhez általában vagyonkezelő intézménnyel szerződnek, de a vagyonukat részben vagy egészben saját maguk is kezelhetik. A pénztár vezetése dönthet úgy is, hogy több vagyonkezelő között osztja meg a pénztári vagyont. A piaci gyakorlat szerint a vagyonkezelő a vagyon kezeléséért a befektetésre átadott vagyon nagyságával arányos díjban állapodik meg a pénztárral. Előfordul, hogy a vagyonkezelő az általa kezelt befektetései alap jegyeiből is vásárol a pénztári portfólióba. Ebben az esetben a pénztári portfólióban lévő alap kezelési díja közvetett költséget jelent a pénztár és végső soron a tag számára. A nyugdíjpénztárak befektetéseire vonatkozó jogszabály azonban kimondja, hogy a befektetési alapok kezelési díjában megjelenő közvetett költségnek összhangban kell lennie a vagyonkezelési szerződésben meghatározott befektetési költséggel. Másként megfogalmazva a közvetett befektetési eszközök (befektetési alapok jegyei) elhelyezése a portfólióban nem járhat a pénztári vagyonkezelési szerződésben meghatározottnál magasabb, indokolatlan közvetett költséggel.

Elterjedt a gyakorlat, hogy a vagyonkezelési szerződésekben sikerdíjas konstrukcióban állapodik meg a pénztár a vagyonkezelővel. Ebben az esetben a kezelésre átadott vagyon átlagos nagyságának megadott százalékában kifejezett alapdíjon felül a vagyonkezelő akkor jogosult többlet díjazásra, ha a befektetéseken elért hozam egy bizonyos szintet (a referencia hozam nagyságát) meghaladja. A pénztárak csaknem kétharmada alkalmaz sikerdíjat a vagyonkezelési szerződésben. Ez a szektorban kezelt vagyonra vetítve azt jelenti, hogy 2020-ban a pénztári vagyon több, mint 80 százalékát a vagyonkezelők sikerdíjas konstrukcióban kezelték.

A vonatkozó törvény rendelkezései 2008. január 1-től a korlátozzák a vagyonkezelésre megállapított éves költség mértékét a kezelésre átadott vagyonrész éves átlagos nagyságának 0,8 százalékában. A pénztárak egy része a szerződéseiben már ekkor is a jogszabályi korlátnál alacsonyabb díjban állapodott meg a vagyonkezelővel, de volt több nyugdíjpénztár, amelynek vagyonkezelési díja 2008 előtt a 0,8 százalékos korlát fölött volt. A jogszabályi korlát alkalmazásának hatása, hogy a 2008 utáni években a befektetési díjterhelésrész láthatóan alacsonyabb lett, mint a 2002-2007 időszakban volt. Pozitív piaci jelenség az is, hogy a korábban magasabb vagyonkezelési díjat alkalmazó pénztárak 2008 után nem tapadtak a jogszabályi plafonra, hanem a törvényben megadott 0,8 százalékos korlátnál idővel többnyire alacsonyabb díjat alkalmaztak. Ezt nyilvánvalóan elősegítette a kezelt vagyon állományának növekedése.

A vagyonkezeléshez kapcsolódó díjterhelés 2008 után is csökkent. A teljes díjterhelési mutatónak csak az egyik komponense a befektetési díjterhelés rész, és a befektetési díjterhelés résznek is csak egyik összetevője a vagyonkezelésért kifizetett díj, amire a 0,8 százalékos korlát vonatkozik. A díjterhelési mutató befektetési díjterhelés összetevőjében a pénztárak által kifizetett letétkezelői díj is benne van. A nyugdíjpénztári szektorban megfigyelhető trendszerű a költségcsökkenést az önkéntes nyugdíjpénztárak működését felügyelő jegybank piacorientáló intézkedései is elősegítették. Az MNB ajánlást adott ki a válaszható portfóliós rendszert működtető pénztárak számára 2016. decemberében. A 2020 végén működő 33 pénztárból 14 működtet választható portfóliós rendszert. Jellemzően a legnagyobb és a közepes nagyságú pénztáraknál is választhatnak portfóliót a tagok, így az e rendszert működtető pénztárakban lévő vagyon a teljes szektor vagyonának 90 %-át adja.

Az ajánlás több pontja is megfogalmaz elvárásokat a vagyonkezelői díjazással kapcsolatban, alkalmazása így a szektor díjterhelésének alakulására is hatással van. Az ajánlás szerint vagyonarányos költségek kialakítása során elvárás, hogy azok a vagyon(rész) jellegével, összetételével, kezelésének nehézségi fokával arányos nagyságúak legyenek. Több pénztár az ajánlásban megfogalmazott elvárás teljesítése érdekében csökkentette a kevésbé összetett, ezáltal egyszerűbben kezelhető portfólióinak vagyonkezelési díját. Az ajánlás az abszolút hozamú portfóliók esetén említi elvárható gyakorlatként a kitűzött hozamszint eléréséhez kapcsolódó díjazást. Az utóbbi években több pénztár is sikerdíjas konstrukciót kezdett el alkalmazni nem csak abszolút hozamú, hanem benchmark követő portfóliók esetén is. A sikerdíjas konstrukciók térnyerése miatt fordul elő, hogy kiemelkedő hozameredmények időszakában (mint például 2019-ben, amikor szektor szintű átlagos nettó hozam csaknem 10 %-os volt) a vagyonarányos díjterhelés is növekszik.

A díjterhelési mutatón belül a befektetési díjterhelés rész 2020-ban 0,37 százalék volt. Ha ezen belül intézményenként is megvizsgáljuk a kifizetett éves vagyonkezelési költség arányát a pénztári vagyonhoz képest, látható, hogy az intézmények csaknem kétharmadánál a vagyonkezelés költsége 2020-ban a vagyon 0,4 százaléka alatt volt. A nyugdíjpénztári vagyonkezelési díjak a gyakorlatban jóval alatta maradnak a törvényben megadott 0,8 százalékos jogszabályi korlátnál.

2. ábra Nyugdíjpénztárak kifizetett vagyonarányos vagyonkezelési költsége 2020-ban, forrás: MNB

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) 2020. november 5-én megjelent iránymutatásaival összhangban az MNB 2021-ben ajánlást adott ki a befektetési alapkezelők által a befektetési alapok esetében alkalmazott sikerdíjakról. A cél, hogy az intézmények alapkezelési gyakorlatában az alkalmazott sikerdíjak mindig összhangban legyenek a tényleges befektetési teljesítménnyel. Az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban a MNB felügyelési és ellenőrzési tevékenysége során már néhány évvel az ajánlás megjelenése előtt is olyan gyakorlatot ösztönözött, ami megfelel az ajánlás egyes javaslatainak. A pénztárak esetében benchmark követő portfóliókezelési megbízások esetén az MNB kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a referencia index megfeleljen a portfólió befektetési politikájának. A jegybank felügyelési tevékenységében az is különösen hangsúlyos, hogy azon portfóliók esetében, amelyeknél a referencia index alapján sikerdíjat számítanak ki, a referencia index megfelelő módon képviselje a portfólió kockázat-hozam profilját.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak portfóliójában 2020 végén 30 százalékot tettek ki a befektetési alapok jegyei. Ennek a résznek kétharmadát (a teljes vagyon 20 százalékát) hazai befektetési alapok jegyei adják. Az alapok kezelése után felszámított díjak (ezen belül az alapok sikerdíja), a pénztárak számára közvetett költséget jelentenek, a díjterhelési mutató számításának módszertana azonban a pénztár által kifizetett (közvetlen) befektetéshez kapcsolódó költségeket veszi figyelembe. A közvetetten, a befektetési alapokon keresztül jelentkező költségek csökkenése a befektetési alap nettó hozamának és ezen keresztül a pénztár hozamának növekedésében jelenhet meg.

A költségek átláthatóságát és összehasonlíthatóságát jelentősen elősegítette az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes költségmutatójáról és a mutató közzétételéről szóló, 2019-ben kiadott MNB ajánlás. Ez 2020. január 1-én lépett hatályba, így a pénztárak 2020 elején küldték be először a pénztári TKM (TKMNYP) értékeket. Annak ellenére, hogy az MNB nem kötelező szabályozó eszközzel vezette be a pénztári TKM számítást, néhány elhanyagolható piaci súlyú intézménytől eltekintve, csaknem mindegyik pénztár beküldte a kiszámolt TKM értékeket, amit az MNB a TKM kereső oldalon közzétesz. Ezen értékelés szerint is csökkentek a vagyonkezelési díjak 2020-ban több pénztárnál.

3. ábra: Átlagos szektor szintű nettó hozam és befektetési díjterhelésrész 2011-2020, forrás: MNB

A törvény 2008. január 1-től a tagdíjból működésre levonható összeg mértékét is korlátozza, évi 10 000 forintig 10 százalékban, 10 000 forint fölött 6 százalékban. A tagdíjból működésre és likviditásra levont rész a tagok számra jól érzékelhető költség, így a pénztárak jelentős része már a jogszabályi korlát megjelenése előtt igyekezett azt csökkenteni. Az utóbbi években egyre több pénztár kezdett sávos tagdíjmegosztást alkalmazni, azaz magasabb éves befizetett összegből arányában kevesebbet von le. A sávos tagdíjmegosztás a korrigált működési díjterhelés fordított irányú változását eredményezi a tagdíj változásához képest. A költségek átláthatóságnak növekedése segítette a piaci versenyt, így voltak olyan pénztárak, amelyek csökkentették a tagdíjból működésre levont részt.

4. ábra: Éves tagdíj és tagdíjból működésre és likviditásra levont rész aránya, forrás: MNB

A díjterhelési mutató és a TKMNYP megközelítése, számítási módja eltérő, ugyanakkor mindkét mutató célja a nyugdíjpénztári költségek egyszerű kifejezése. A választható portfóliós rendszert működtető pénztárak az ajánlás szerint minden választható portfólióra kiszámítják a TKMNYP értékeket. A kétféle típusú mutató közül a korrigált díjterhelési mutató és a 30 éves TKMNYP vethető össze, mivel a korrigált díjterhelési mutató számítási módszertana is közvetve 30 éves felhalmozási időszakot feltételez, és a tagok jelentős része várhatóan megközelítőleg 30 évet fog a rendszerben tölteni.

A beküldött felülvizsgált adatok alapján 2021-ben az átlagos 10 éves TKMNYP 1,49%; az átlagos 20 éves TKMNYP 1,01%; az átlagos 30 éves TKMNYP 0,85% volt. A 2020-tól elérhető TKM adatok alátámasztják a díjterhelési mutató vizsgálata alapján kirajzolódó képet, miszerint

az önkéntes nyugdíjpénztár költséghatékony hosszútávú befektetési forma.

5. ábra: Pénztárak korrigált díjterhelési mutatója és portfóliók 30 éves TKMNYP értékei, forrás: MNB

Az eltérő módszertannal számolt költségmutatók egyaránt azt mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak által nyújtott megtakarítási forma költségszintje hosszútávon 1 százalék alatt van: a szektor szintű korrigált díjterhelési mutató 0,69%, klasszikus díjterhelési mutató 0,64%, az átlagos 30 éves TKMNYP 0,85% volt tavaly.

A választható portfóliós rendszert működtető pénztárak esetében, amint a fenti ábrán is megfigyelhető, az egyes portfóliók TKMNYP értéke eltérő. A pénztárak alkalmazzák a 12/2016. (XII.1.) számú MNB ajánlásban leírtakat, azaz az egyes porfóliók vagyonkezelési díja különbözik, tekintettel a portfóliók eltérő összetételére, kezelésének nehézségi fokára.

A TKMNYP értékek számolásánál az ajánlás szerint a közvetett befektetési költségeket is figyelembe kell venni, a díjterhelési mutatóban ugyanakkor a közvetett befektetési költségek nem jelennek meg. Ha egy pénztár a portfóliójában jelentős mértékben tart befektetési alapok jegyeit, a díjterhelési mutatónál magasabb lesz a TKMNYP értéke a figyelembe vett közvetett befektetési költségek miatt.

A nyugdíjcélú megtakarítások növelése nem csak a piaci szereplők érdeke, hanem gazdaság- és társadalompolitikai cél is. Az időskori jövedelem érdemi kiegészítése megfelelő nagyságú nyugdíjcélú egyéni megtakarítással lehetséges. Az MNB több kiadványában is modellszámítást tett közzé, amely számszerűsíti, hogy egy átlagos befizető hosszútávú rendszeres megtakarítással a nyugdíjaskori havi jövedelmét mennyivel tudja kiegészíteni, mennyi lehet az öngondoskodási megtakarításból adódó „nyugdíjkiegészítési ráta”.

A számítás szerint

az átlagkereset 4-5 százalékának megfelelő rendszeres megtakarítással a nyugdíjaskori jövedelmet az átlagnyugdíj 10-25 százalékának megfelelő összeggel is ki lehet egészíteni.

Minél korábban kezdődik a megtakarítás, a jövedelemkiegészítés mértéke annál nagyobb. A hosszútávú megtakarításoknál kiemelt jelentőségű a költségek alakulása, hiszen kis mértékű költségcsökkenés is számottevően növelheti a megtakarítási időszak végére a felhalmozott összeget. Az önkéntes nyugdíjpénztárak a vizsgált adatok alapján a nyugdíjcélú öngondoskodáshoz költséghatékony megoldást nyújtanak. Az önkéntes nyugdíjpénztárakban felhalmozott megtakarítások jövőbeli növekedésével, valamint a meglévő tagság aktivizálásával (rendszeres tagdíjfizetővé válásával) további lehetőség nyílik mind a befektetési jellegű, mind a befizetés arányos működési díjak csökkentésére.

