Aegon: a háború konzekvenciái még kísérni fogják a világ gazdaságait

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Sajnos az orosz-ukrán konfliktusnak nem lett vége egy pár nap alatt, és ez valószínűleg azt jelentheti, hogy a háború konzekvenciái még kísérni fogják a világ gazdaságait. Ha csak a gazdasági hatásokat elemezzük, azt látjuk, hogy sok olyan dolog történt, ami előtte elképzelhetetlen volt, hogy megtörténjen egy nukleáris nagyhatalommal. Az orosz jegybank külföldi bankokban tartott deviza tartalékjait befagyasztották (ilyen korábban csak Venezuelával, Iránnal és Észak-Koreával történt meg), és a fejlett nyugati országok ledobták a pénzügyi atombombát azáltal, hogy hét orosz bankot lekapcsoltak a SWIFT rendszerről. Oroszország pénzügyi kapcsolatai így a világgal jelentősen leredukálódtak, sok esetben meg is szűntek. Erre válaszul Putyin kijelentette, hogy Oroszországból nem lehet új adósság törlesztése céljából külföldre devizát utalni, csak is kizárólag a már meglévő deviza adósságokat lehet devizában törleszteni. Ezt talán lehet pozitív jelként is venni, mert úgy tűnik, Putyin el akarja kerülni az 1998-as forgatókönyvet, amikor is Oroszországot fizetés képtelenné nyilvánították. A kérdés az, hogy mit fog, illetve mit tud tenni Oroszország, ha az összes deviza forrástól elvágják. Az elmúlt hónap során a legtöbb nyugati vállalat kivonult, vagy szünetelteti az orosz jelenlétét, ami szintén szűkíti az orosz elnök deviza iránti mozgásterét. Ami segíthet neki, hogy Kína nem annyira ellenséges az orosz invázióval szemben, hiszen a verbális kommunikáción kívül semmit nem tettek Ukrajna megsegítésére, illetve az orosz elnök kitalálta, hogy április elsejétől csak rubelben lehet fizetni az orosz olajért és gázért. Ezeknek a döntéseknek a hatásait a nyersanyag piacokon még nem lehet megjósolni, az biztos, hogy az orosz elnök nem ezt vizionálta mikor megtámadta Ukrajnát.

Az amerikai jegybank valószínűleg nem örült, mikor megtudta az orosz támadás hírét, mert ez teljesen más helyzetet teremtett a pénzügyi piacokon. Az elmúlt időszakban a jegybank azt kommunikálta, hogy az inflációra fog összpontosítani, és kamatot fog emelni. Olyan még nem történt korábban sohasem, hogy nukleáris hatalom háborút kezdeményezett és az amerikai jegybank kamatot emelt. A probléma az, hogy a háború tovább erősítette az inflációs folyamatokat, ezért a FED-nek valamilyen módon reagálnia kell. A márciusi kamatdöntő ülésén 25 bázis ponttal emelte az irányadó kamatot, ami nevetségesnek tűnik a közel 7% inflációval szemben. Természetesen az amerikai befektetési bankok sem akarnak kimaradni a jóslásokból, és a Goldman Sachs az idei további 6 mellett jövőre már nem 4, hanem 5 amerikai kamatemelést vár. A Citigroup pedig 4x50 bázispontos szigorítást vár a következő FOMC üléseken. Ismerve a Wall Street-i cégek korábbi jóslásait, kijelenthetjük, hogy megint fogalmuk sincs, hogy mit fog a jegybank csinálni ebben és a következő évben a kamatokkal. Ami figyelemre méltó, hogy a 2-10 éves kamatgörbe invertált, ami azt prognosztizálja, hogy nagyon nagy valószínűséggel recesszió várható a következő 24 hónapban az Egyesült Államokban. Ha ez megtörténik, akkor nehéz elképzelni, hogy a jegybank jelentősen kamatot fog emelni, főleg nem olyan mértékben ahogy a befektetési házak vizionálják.

Az EKB hasonló cipőben van mint az amerikai jegybank. A háború hatása Europában is érzékelhető, az inflációs hatás it még magasabb is. A földgáz árak soha nem látott emelkedést mutattak, de a benzin ára is rekordot döntött. Az EKB próbálja elhitetni a befektetőkkel, hogy ura a helyzetnek, de Christian Lagarde jegybank elnöknő megnyilvánulásai nem voltak hihetőek. Talán arra vár, mint amerikai kollégája, hogy majd a piac elvégzi a munkát helyette. A német 10 éves kötvény hozama március elején még negatív volt, de a hónap végére már +60 bázispontig emelkedett. Ennyit ilyen gyorsan csak 2020 márciusában ment fel, a Covid járvány kitörésekor. Ez természetesen az elszabaduló inflációt reflektálja. Az Eurozóna infláció a februári 5,9 százalék után újabb csúcsra, 6,9 százalékra nőtt márciusban, elsődlegesen az energiaáraktól hajtva. A lakossági energiaszámla már több, mint 35 százalékkal nőtt az előző év eleje óta, amely a várakozások szerint további 30 százalékkal nőhet a következő néhány hónapban. A következő hónapban pedig a német infláció is 7% fölé emelkedhet, melyre évtizedek óta nem volt példa. Ez kihat a vásárlói bizalomra is. A német fogyasztói bizalmi index 80-ról 65-re esett egy hónap alatt a legutolsó felmérés szerint.

A kínai gazdaság is vegyes képet mutat. A magas nyersanyag árak nem tesznek jót a kínai gazdaságnak sem. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI értéke márciusban 49,5-re esett, részben a covid-lezárásoknak, részben az egyébként is lassuló ipari termelésnek köszönhetően. A nem feldolgozóipari PMI 48,4-re, augusztus óta nem látott mélypontra zuhant. Bár a kínai export az év első két hónapjában év/év alapon 16,5 százalékkal nőtt, amely a várt 15 százaléknál magasabb, de az import 15,5 százalékos növekedése enyhén gyengébb a konszenzusnál. Egy kínai illetékes szerint nemcsak adócsökkentésre, hanem kamatvágásra is szükség van a gazdaság élénkítése érdekében.

Magyarországon az infláció továbbra is probléma. Annak ellenére, hogy a politikai vezetés befagyasztotta bizonyos élelmiszerek és az üzemanyagok árát, az infláció 20 éves csúcson van, és a várt 7-7,50% infláció helyett, a Magyar Nemzeti Bank tovább emelte az inflációs várakozásait és már 7,50-9,80% prognosztizál 2022-re. A hónap folyamán az MNB 100 bázis ponttal emelte az alapkamatot, ami így most már 4,40%-ra emelkedett. Az egyhetes betéti kamatot pedig 4,60-ról 6,15-re emelte. Ami problémát jelenthet erre az évre, hogy a 2022-es GDP növekedést a tavaly decemberi 4,50%-ról 2,50%-ra csökkentette, ami akár azt is jelentheti, hogy Magyarországon is olyan stagflációs környezet alakulhat ki, mint Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban. Az orosz-ukrán konfliktus miatt az EURHUF árfolyama rendkívül volatilis volt márciusban. A hónap elején új csúcsra ment, és pár fillér híján 400 forintot kellett fizetni 1 euróért, de ahogy a Nemzeti Bank emelte a kamatot a forint úgy erősödött, és a hónap végére visszajött 370-re.

A modell portfólión márciusban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.