Élénk kereskedés, lassan magára találó BUX index - Így telt a március a magyar tőzsdén

Ahogy a nemzetközi, úgy a hazai tőkepiac alakulását is meghatározták márciusban az orosz-ukrán konfliktus aktuális fejleményei. A BUX index a hónap első felében látott visszaesés után, a háborús feszültség mérséklődésével szinkronban újra növekedési pályára állt, végül 44 726 ponton zárta a márciust, amely 2,3 százalékos emelkedést jelent februárhoz képest. A forgalmat tekintve újabb mozgalmas hónapon van túl a BÉT – a részvénypiac összforgalma 1472,4 milliárd forintot tett ki, amely napi átlagban 70 milliárd forintnak felel meg. Két csengetési ceremóniára is sor került márciusban, ezek apropóját a Delta Technologies új részvénysorozatának bevezetése, valamint a DM-KER BÉT Xtend platformról a szabályozott piac Standard kategóriájába lépése biztosította.

Az orosz-ukrán konfliktus okozta biztonsági, illetve gazdasági bizonytalanság továbbra is jelentősen befolyásolják a tőkepiacokat – ugyan márciusban az orosz, illetve az ukrán tőzsde is újraindult, az árfolyamok mind a globális, mind a hazai piacon jelentős visszaesést mutattak. Az orosz-ukrán tárgyalások, a békekötés esélyének növekedése aztán a hónap második felében megtette a hatását, a pozitív befektetői hangulat mind az indexek, mind a vezető részvények árfolyamának alakulásában tükröződött.

A Budapesti Értéktőzsde elsőszámú indexe, a BUX index is ezt a tendenciát tükrözte vissza – ugyan a hónap elején a 40 000 pont alá is lecsúszott, végül 44 726 ponton zárt, amely 2,3 százalékos növekedést jelent februárhoz képest.

Nem csak a BUX index, a vezető részvények is hasonló mintázatot írtak le – a hónap első felének mélypontjait követően a hónap végére az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is erősödést produkált. Ez különösen az olajtársaság, illetve a gyógyszergyártó esetében volt szembetűnő, előbbi 13,1 utóbbi 0,8 százalékot emelkedett februárhoz képest. A kisebb kapitalizációjú kibocsátók közül az Opus, a Waberer’s és a Masterplast is erős hónapot tudhat maga mögött, részvényárfolyamaik 29, 21, illetve 13,6 százalékkal növekedtek.

Az azonnali részvényszekció összesen 1472,4 milliárd forintos forgalmat bonyolított, amely napi átlagban 70 milliárd forintot jelent.

Két vállalati mérföldkőre is sor került márciusban – a Delta Technologies új részvénysorozatot vezetett be, míg a DM-KER szintugrásával a Megakrán után a második olyan kibocsátóvá vált, amely a középvállalatok számára kialakított BÉT Xtendről a szabályozott piac Standard kategóriájába lép feljebb.

A befektetési szolgáltatók versenye nem hozott változást az előző hónaphoz képest – ezúttal is a Wood, a Concorde és az Erste Bank végzett az első három helyen. A Wood 408,4, a Concorde 338,5, az Erste Bank pedig 260,7 milliárd forint értékű forgalmat bonyolított a hónap során.

Az első három legnagyobb forgalmat bonyolító befektetési szolgáltató közül mindhárom szolgáltató forgalma emelkedett februárhoz képest.

A Wood a forgalom 24,8 százalékát, a Concorde 20,6 százalékát, az Erste pedig 27,5 százalékát adta eddig idén.

Az árupiac csendes hónapot zárt, az összforgalom 553 millió forintot tett ki, amelynek legnagyobb részét a fenntartható takarmánykukorica adta.

Címlapkép: BÉT