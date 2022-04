Equilor: úgy tűnik, még tovább elhúzódik a háború

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A márciusi híreket az orosz-ukrán háború folytatása dominálta és továbbra sem látni a konfliktus végét. Már közel 500 nyugati vállalat hagyta ott az agresszor országot, illetve egyre több szankcióval sújtják a gazdaságot, ami következtében akár 10%-os orosz GDP csökkenés is várható idén. Egy érdekes kimenetele a háborúnak az európai energiabiztonság megerősítése, hiszen egyre több tagállam dönt úgy, hogy más irányból szerzi be olaj- és gázszükségleteit, Lengyelország akár már az év végéig betilthatja az orosz importokat. A nyugat továbbra is küldi a több tízmilliárd dollárban mérhető katonai eszköz és humanitárius segítséget, illetve az eddigi károk meghaladják az 560 milliárd dollárt és várhatóan az ukrán GDP 20% körüli visszaesését eredményezheti. A háború kezdetét követő esést, a részvényindexek elkezdték visszadolgozni. Az S&P 500 és a Nasdaq is a márciust több, mint 5%-os emelkedéssel zárták.

A risk-off hangulat ellenére is tovább folytatódott a kötvényhozamok emelkedése a fejlett kötvénypiacokon. Az amerikai 10 éves kötvény hozama 50 bázisponttal emelkedett, a német 10 éves kötvény hozama is közel hasonló mértékben került feljebb. Ezzel 2,3, illetve 0,6 százalékos hozammal bírnak jelenleg. Az amerikai 10 és 2 éves kötvény hozamkülönbözete 2 bázispontra esett le, mely akár óvatosságra intő jel is lehet a részvénypiacok számára, ám a jelenlegi extrém bizonytalan inflációs környezetben (melyet a nyersanyagpiaci pánik is hajt rövidtávon) némi fenntartással érdemes kezelni. Itthon az MNB tovább emelte az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot is, utóbbi már 6% fölött jár. A forint mellett az állampapírok is megérezték a háború hatását. A 10 éves benchmark papír hozama egészen 6,5%-ig emelkedett (több mint 100 bázisponttal pár hét alatt), ahonnan némileg tudott korrigálni. Egyelőre az inflációs nyomás fennáll és meglátásunk szerint még nem érhettük el a tetejét. A nemzetközi kötvényeknél továbbra is tartjuk a rendkívül alacsony súlyarányunkat. A hazai kötvényportfólió súlyán ezúttal nem változtatunk.

Lassan 1,5 hónapja tartanak a katonai ütközetek Ukrajnában, mely továbbra is nyomás alatt tartja a régiós eszközöket. A forint is a 400-as szintig gyengült az euróval szemben (részben kényszerlikvidálásoknak köszönhetően), ám egyelőre sikeresen tudott korrigálni 370-ig. A régiós részvényeket továbbra is vonzónak tartjuk, ám a háború végéig sok bizonytalan tényező van. A fejlett piaci részvények erős emelkedését kihasználjuk a csökkentésére és óvatosan emeljük a régiós részarányunkat.

A nyersanyag részarányban az olaj majdnem 130 dollárig emelkedett. Egyelőre a legrosszabb hírek közepette elért szintekről valamelyest korrigált a WTI jegyzése, ám továbbra is 100 dollár felett kereskednek 1 hordóval, mely a 2014-es olajár zuhanása előtti szinteket jelent. A nemesfémek továbbra is jól teljesítenek a volatilis időszakban. Márciusban további 1-2% körüli emelkedéssel zárhat az arany és az ezüst. A legnagyobb felfordulás a nikkel piacán volt, mely egy duplázódást követően 40%-ot esett, ám még így is 30%-kal magasabban van a jegyzés a hó végi értékeknél. Az alternatív befektetések közül ezúttal mindegyik súlyát változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.