Hold: a nagy indexek mintha észre se vennék, hogy gondok lennének a világban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: A március elején, a putyini agresszió után vásárolt és nagyokat pattant részvényeket nagyrészt visszaadjuk, a maradékot fejlett piaci shortokkal fedezzük, mivel miközben az energiárak és az infláció egyre kevésbé tűnik kontrollálhatónak, a nagy indexek mintha észre se vennék, hogy gondok lennének a világban. Összességében a március eleji nagy részvénykitettségen nagyot csökkentünk, ami könnyebb úgy, hogy a kötvényhozamok is megjelentek a világban (pláne forintban). Azért még néhány ukrán háború sújtotta és nyersanyag kapcsolt eszközt tartanánk, meg sok abszolút hozamú alapot.

Ami változatlan: Továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Ezek az értékalapú befektetések viszont nemcsak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is.

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.