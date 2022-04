Részvény vagy készpénz? Meghozták a döntést a magyar befektetési profik

Először erős félelem és túladottság, aztán kisebb megnyugvás jellemezte a befektetési piacot márciusban. A Portfolio havi portfólió-ajánlóiban a hazai szakemberek inkább a biztonságra törekednek most, jelentősebben emelkedett a pénzpiaci befektetések súlya, míg a részvényektől inkább távol tartják magukat. Sok még a lehetséges kockázat, a portfóliómenedzserek úgy látják, a háború hatása hosszabb távon is elhúzódik, miközben a világ jegybankjai is kényes helyzetben vannak: szigorítaniuk kellene, de ha túl nagyot lépnek, könnyen recesszió lehet a vége.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő.

Pánik, aztán megnyugvás, de az éberség marad

Március első felére historikus összehasonlításban is erős félelem és túladottság alakult ki a részvénypiacokon. A hónap második fele némi megnyugvást hozott a háborús helyzetben, így komolyabb makrogazdasági adatok hiányában a kisbefektetők nagy erőkkel térhettek vissza a részvénypiacokra. A visszapattanásban kevésbé a makrogazdasági fundamentumok, inkább a kialakult alulpozícionáltság és az extrém pesszimizmus enyhülése játszott szerepet – írja a Portfolio-nak elküldött ajánlójában az egyik befektetési szakember.

Vannak, akik szerint a háború negatív gazdasági következményei várhatóan csak a következő hónapokban éreztetik majd hatásukat, és tartósan fennmaradhatnak az idei évben. Ráadásul a nyersanyagárak emelkedése tovább fokozhatja az idei inflációs nyomást, egy olyan gazdasági környezetben, amikor a jegybankok amúgy is lemaradtak a piaci folyamatoktól, és gyorsított ütemben kénytelenek szűkíteni a likviditást.

Ha már jegybankok, a portfóliómenedzserek ajánlóikban emlékeztetnek arra is, hogy a jegybankok megkezdték, vagy elkezdték kommunikálni a monetáris szigorítást, ami szükséges lesz az infláció letörésére, ugyanakkor a gazdasági növekedésre negatívan hat. Egy túl erős monetáris szigorítás recessziót is kiválthat, egy túl gyenge szigorítás pedig esetleg nem lesz elégséges az infláció csökkentésére – hangsúlyozzák ajánlóikban.

Magyarországon is probléma az infláció. Annak ellenére, hogy befagyasztották bizonyos élelmiszerek és az üzemanyagok árát, az infláció 20 éves csúcson van. Ami problémát jelenthet még erre az évre, hogy a 2022-es GDP-növekedést a tavaly decemberi 4,50%-ról 2,50%-ra csökkentették, ami akár azt is jelentheti, hogy Magyarországon is olyan stagflációs környezet alakulhat ki, mint Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban.

A forint is megsínylette az orosz-ukrán háborút, az EURHUF árfolyama rendkívül volatilis volt márciusban. A hónap elején új csúcsra ment, és pár fillér híján 400 forintot kellett fizetni 1 euróért, de ahogy a Nemzeti Bank emelte a kamatot a forint úgy erősödött, és a hónap végére visszajött 370-re.

További érdekesség, hogy a kockázatkerülő hangulat ellenére is tovább folytatódott a kötvényhozamok emelkedése a fejlett kötvénypiacokon. Az amerikai 10 éves kötvény hozama 50 bázisponttal emelkedett, a német 10 éves kötvény hozama is közel hasonló mértékben került feljebb.

Biztonságba húzódnak a hazai profik is

Márciusban is alapvetően határozta meg a piaci hangulatot az orosz-ukrán háború és az oroszokkal szemben kivetett nyugati szankciók. A portfólió-ajánlók keretében a portfóliómenedzserek most is inkább a biztonságra törekedtek, ezt mutatja, hogy tovább emelkedett a pénzpiaci eszközök súlya a modellportfóliókban, nem is kevéssel. A többi eszközosztályt most alulsúlyozták, különösen a fejlett piaci részvényekből táraztak ki. A hazai kötvények enyhe felülsúlyban vannak, köszönhetően az egyre magasabb kötvénypiaci hozamoknak.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ismét a pénzpiaci eszközök kaparintották meg maguknak, a fejlett piaci részvények a második helyre csúsztak, a hedge fund/abszolút hozam stratégia pedig a harmadik legnagyobb allokációt tette most is ki:

Míg eddig azt láthattuk, hogy folyamatosan csökkent a pénzpiaci eszközök súlya a modellportfólióban, márciusban a kategória az orosz-ukrán helyzet miatt ismét növelte súlyát, miközben a többi eszközosztály szerepe inkább csökkent, különösen a részvényeké.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images