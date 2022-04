Kilencszeresére nőtt a Gloster rendelésállománya

Portfolio 2022. április 06. 08:47

2022 első negyedévének végére több mint a kilencszeresére, 823 millió forintra nőtt a nyitott rendelésállomány a tavalyi év hasonló időszakához képest. A nyitott rendelések döntő része szolgáltatás vagy licenc, ezért a vonatkozó sajtóközlemény szerint a szektort sújtó chiphiány ellenére is képes lesz ezeket határidőre teljesíteni a társaság. A növekedés oka az IT szolgáltatások és IT biztonsági megoldások iránti növekvő kereslet és az elmúlt két évben végrehajtott hat sikeres akvizíció.