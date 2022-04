Gyanútlanul nézték végig a magyarok, hogyan rondít bele a háború a befektetéseikbe

A februári tranzakciós adatok alapján a magyarok nem számítottak arra, hogy a szomszédban kitör az orosz-ukrán háború, a főbb értékpapírok mindegyikébe ment több-kevesebb friss megtakarítás. Mindeközben a befektetési alapok, de különösen a részvények állománya csökkent, a háború okozta negatív piaci hatások tehát pár nap alatt jelentkeztek.

Az állampapírok maradtak csak talpon

Az MNB friss, februári értékpapír-statisztikái szerint az állományi adatokat eléggé megviselték a februári piaci mozgások, vélhetően a február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború tett be igazán a magyarok megtakarításainak, még úgyis, hogy csak pár napot érintett a hónapban.

Jó hír, hogy az állampapírok állománya mindezt nem érezte meg, egy hónap alatt mintegy 80 milliárd forinttal 10 300 milliárd közelébe nőtt az állomány. Azt viszont már tudjuk, hogy ez javarészt nem a MÁP+-nak, hanem a prémium állampapírnak köszönhető.

Nem voltak ilyen szerencsések a befektetési alapokban és a részvényekben tartott megtakarítások.

A februárt gyakorlatilag végig kísérte a geopolitikai feszültség, a háború kirobbanása miatt azonban jelentős ütést szenvedtek a tőzsdék. Mindez pedig meglátszik az említett két kategórián is:

a befektetési alapok állománya egy hónap alatt több mint 50 milliárddal, a részvényeké közel 150 milliárddal csökkent a háztartásoknál.

Nem gondolták a magyarok, hogy háború lesz

A tranzakciós, tehát az értékpapírokba áramló friss pénzek azt mutatják, hogy a magyarok nem igazán számítottak a háború kitörésére: részvényekbe több mint 32 milliárd forintot tettek februárban, és még a befektetési alapok is enyhe, de pozitív kereslettel zárták a hónapot.

Érdemes megjegyezni, hogy februárban két nagyobb kifizetés is volt, hiszen ekkor érkezett a számlákra az szja-visszatérítésből származó összeg és a 13. havi nyugdíj is, ez valamelyest kompenzálhatta az egész hónapot végigkísérő geopolitikai félelmeket.

Kilőttek a bankbetétek

A bankbetétek mindeközben rekord tranzakcióval zárták a februárt, itt már egyértelműen az szja-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj hatásai jelentkeztek. Az MNB adatai szerint a bankbetétek állománya meghaladta a 13 550 milliárd forintot, a havi tranzakció pedig új rekordot döntött 806 milliárddal. Fontos azonban kiemelni, hogy ennek az összegnek a jelentős része nincs lekötve, hanem látraszóló betétben van, ami gyakorlatilag semmit nem kamatozik. A bankbetétállománnyal kapcsolatos további érdekességekről ebben a cikkben írtunk.

Amennyiben a lakosság államadósság-finanszírozásban betöltött szerepére is kitérünk, látható, hogy a magyarok állampapír-részesedése február év végén is 27% felett mozgott, ez az arány az utóbbi hónapokban ismét emelkedésnek indult. A külföldiek állampapír részesedésének visszaesése februárban is folytatódott, jelenleg 27,5%-on áll. A főbb tulajdonosok közül a hitelintézetek állampapír-aránya stagnált:

