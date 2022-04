Jön a 6. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Színes, rendhagyó programok várják a művészet és a kultúra szerelmeseit, ezúttal a fenntarthatóság jegyében.

A hazai műkereskedelem vezető műtárgykereső, -hirdető és hírportálja, a műtárgy.com május 26-28. között hatodik alkalommal rendezi meg a háromnapos fesztivállá bővült Műtárgyak Éjszakája rendezvénysorozatot, amely a tavasz legszínesebb művészeti, kulturális eseménye. Az eddigiekhez hasonlóan 50 nívós fővárosi helyszín és közel 100 izgalmas program várja az érdeklődőket, köztük művészeti séták, szakmai előadások, tárlatvezetések, műteremlátogatások és interaktív foglalkozások - kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A háromnapos eseménysorozat közelebb hozza a műtárgyak varázslatos világát a látogatókhoz, bepillantást enged a kulisszák mögé, érdekes történeteket tár fel, értékes találkozókat biztosít a művészetkedvelők és az alkotók, neves szakemberek között. Mint ahogyan az lenni szokott, most is van kiemelt témája a fesztiválnak, ez pedig idén nem más, mint a fenntarthatóság, amelyhez több program is kapcsolódik, például tárlatvezetések a Ludwig Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galéria - Szépművészeti Múzeumban, e-rolleres művészeti túrák, kiállítás a fenntarthatóság jegyében.

Aktualitások

A 2022-es év két fontos művészeti aktualitást is tartogat, amelyek hangsúlyos szerephez jutnak a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon: amellett, hogy az Üveg Nemzetközi Éve van, a világhírű magyar építész és formatervező Breuer Marcell születésének 120. évfordulóját is ünnepelhetjük. A Klebelsberg Kultúrkúriában tárlatvezetés során ismerkedhetünk meg a kortárs üvegművészek munkáival. Breuer Marcellre különleges helyszínen emlékezhetünk: az Építészeti Múzeum első, nemrégiben felújított épülete, a Bajza utcai Walter-Rózsi villa nyitókiállításán megtekinthető az az ikonikus csőbútor-szett, amit a villa tervezője, Fischer József, valamint Breuer Marcell a közös irodájukban használtak. Az épületben fény derül arra is, hogy milyen volt a ’30-as évek modernista gyerekszobája.

Rendhagyó művészeti séták

Idén először elektromos rollerres művészeti séta kipróbálására is lesz mód. Erre egy kortárs művészeti túra kínál lehetőséget, ahol két rollerezés között betekinthetünk a galériák aktuális tárlataiba. A belvárosban a 19. században megjelenő szecesszió a városképre és a divatra gyakorolt hatását kutatjuk. A Pesti Vigadóban Liszt Ferenc, Richard Wagner és Lotz Károly nyomdokaiban járva ismerhetjük meg az épület falai között megbúvó történeteket, majd naplementében gyönyörködhetünk a panorámateraszról.

Szakmai előadások

A szakmai előadások sorát gazdagítja Balogh Eleonóra üvegművész, műemléki restaurátor-szakértő az üvegművészet építészetben betöltött szerepéről szóló prezentációja a KUBIK Coworkingben. Alt Andrea ékszerszakértő Tutanhamon éppen száz éve megtalált halotti maszkjától Cartier flabellumáig tartó ékszertörténeti kalandozásra invitálja a hallgatóságot. Spengler Katalin a kortárs ékszer 21. századi mestereiről, Hatvani Márk magyar bélyegkülönlegességekről tart szakmai előadást. A SzIKKTI Laborban a korszerű anyagvizsgálat rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Izgalmas tárlatvezetések

A tárlatvezetések során változatos tematikájú kiállításokat járhatnak be a résztvevők. Megnyitja kapuit a Budavári Palota csodája, a Szent István-terem, várja a látogatókat Gül Baba Türbéje és a Pesti Vigadó. Hollandia 17. századi aranykorába kalauzol a Szépművészeti Múzeum, a 19. századi tájképek közötti kalandozásra csábít a Magyar Nemzeti Galéria. A Magyar Nemzeti Múzeumban a Kőkorszaktól a Honfoglalásig a Kárpát-medencében élő népek életvitelével is megismerkedhetünk. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban textilrestaurátor művész helyezi más megvilágításba a gyűjtemény becses darabjait, ugyanitt angol nyelvű tárlatvezetés is elérhető a Jurták és kolostorok. Mongol művészet a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum gyűjteményében című kiállításon. A középkorral rendhagyó helyszínen, a 13. században épült Mária Magdolna-templom megmaradt tornyában találkozhatunk. Egy újonnan előkerült korai Kassák-művet mutat be a Kassák Múzeum minikiállítása. Szintén a Kassák Múzeumban tart szubjektív tárlatvezetést Karafiáth Orsolya költő. A Virág Judit Galériában, Kelen Anna tárlatvezetése során aukciós kulisszatitkok fültanúi lehetünk, a Molnár Ani Galériában pedig a nemzetközileg elismert spanyol művész, Carlos Aires alkotásait fedezhetjük fel. Az Einspach Fine Art & Photographyban a Hetey Katalin: Rész és Egész című kiállítást tekinthetjük meg vezetéssel. Igazi csemegével készül a Budapesti Történeti Múzeum, időszaki tárlata a kerékpározás történetének fejezeteit világítja meg. A Memento Parkban a Kádár-korszak mindennapjai elevenítődnek fel. A Vasarely Múzeum interaktív vezetésén látássérült személyek is megismerkedhetnek Vasarely művészetével, a mester háromdimenziós makettjei és más, kézzel fogható anyagok segítségével. A Királyi Kastéllyal szemben található Gödöllői Várkapitányi Lak felfedezése már önmagában is élményt jelent, de a falak között a Gödöllői Iparművészeti Műhely több mint két évtizedes tevékenysége tárul fel. Természetesen egyéni kiállításlátogatásra is van lehetőség, például a Műcsarnok Közös tér | II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon 2022 című tárlatán.

Találkozás az alkotókkal

A műteremlátogatások, tárlatvezetések során az alkotókkal történő találkozás teszi igazán tartalmassá a programot. Kötetlen beszélgetésre várják az alkotókat a 2018-ban alakult Fenti műterem művészei. Maróti Viktória kerámiatervező művész műteremében az alkotói folyamatokba pillanthatunk be. A Fabrika Studioban Nemes Anita grafikus-illusztrátor tart tárlatvezetést a kiállításán, a KOseven Stúdióban Edőcs Márta, Gera Noémi és Király Fanni ékszertervezők a kiállított tárgyak történetébe avatják be az érdeklődőket. A Budakalászi Műteremházban az alkotók pedig bebizonyítják, hogy a művészek is emberek, egy napra kitárják a kaput a nagyközönség előtt.

Workshopok

A Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon a résztvevők is próbára tehetik a kézügyességüket, workshopok keretén belül kóstolhatnak bele az alkotófolyamatokba. A Herendi Porcelán Palotában porcelánrózsát készíthetünk és a porcelánfestés csínját-bínját is kipróbálhatjuk. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában a restaurátorok munkájával ismerkedhetünk, majd saját kályhacsempét is festhetünk. A FISE Galériában a saját egyéniségünket, különbözőségünket jelző öltözékkiegészítők készítésére nyílik mód.

Gyerekprogramok

Úgy gondoljuk, hogy a művészettel való barátkozást nem lehet elég korán kezdeni, éppen ezért a hatodik Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon a kicsikre kiemelten is gondoltunk: a Walter Rózsi-villában a modernizmus jegyében zajló kézműves foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, illetve olyan építőjátékokat próbálhatnak ki, amelyek még a LEGO megjelenése előtt hódítottak. A Klebelsberg Kultúrkúriában az üvegszobrok csodás, játékos világába kaphatnak bepillantást. A Gödöllői Iparművészeti Műhelyben múzeumpedagógiai program során kerülhetnek közelebb a 7-18 éves fiatalok és a családok a kortárs ipar- és képzőművészethez.

A programokon való részvételhez jegyvásárlás és előzetes regisztráció szükséges. További információ az esemény honlapján érhető el: https://www.mutargyakejszakaja.hu/

Szerző: műtárgy.com