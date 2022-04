Departure: sokszínű kortárs képzőművészeti kiállítás a Vigadóban

A kortárs művészet kedvelői jól teszik, ha a napokban a Pesti Vigadó felé veszik az irányt: a gyönyörű épület hatodik emeleti, tágas kiállítótermében május 8-ig sokszínű képzőművészeti kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A Departure című tárlat nevéhez hűen egy indulás, kezdet, a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíjprogramjának első, 2018-2021. évi végzős képzőművész hallgatói mutatkoznak be a falak között. Mivel tizenöt különböző művészegyéniségről van szó, a válogatás vegyes és izgalmas képet mutat, ez egyben azt is jelenti, hogy az alkotások, festmények, installációk, szobrok között bolyongva minden látogató találhat olyan művet, műegyüttest, amely megszólítja, és ami előtt hosszasabban elidőzik.

A Departure három év intenzív munkafolyamatának eredményét, az ösztöndíjprogram ideje alatt készült alkotásokat tárja a nagyközönség elé. A hároméves program 18 és 50 év közötti művészek jelentkezését teszi lehetővé. 2018-ban 16 alkotó és egy művészettörténész kezdte meg a közös munkát, melynek része volt a négyhavonta történő beszámoló is, ami, amennyiben a járványhelyzet engedte, személyes találkozók során zajlott. A többiek munkájának megismerése a résztvevők szerint gyümölcsözően, inspirálóan hatott a hónapok során.

Monori Sebestyén, Térlégzés I. 2019

A tárlaton végül hat szobrászművész és kilenc festőművész munkái kaptak helyet – az ember közöttük járva olykor azt érezheti, hogy különbözőbbek már nem is lehetnének, mégis, közös bennük, hogy ezer szállal kapcsolódnak a művészettörténeti hagyományokhoz és a saját eszközkészletükkel reflektálnak napjaink művészeti, kulturális és társadalmi kérdéseire. A kiállítás látogatójának külön érdekes feladat lehet a közös halmazok és kapcsolódási pontok felkutatása.

iski Kocsis Tibor, Balatonvilágos, diptichon, 2020

Hogy rávilágítsunk a tárlat sokszínűségére, a teljesség igénye nélkül villantunk fel néhány példát. Míg az egyik falról Illés Bódi Barbara színpompás, kavargó vásznai, portréi tekintenek ránk, a terem másik sarkában Szabó Ábel magányos tereket realista módon ábrázoló képei ragadnak ki a Vigadó terméből. Monori Sebestyén Térlégzés címet viselő, carrarai fehér márványból készült, már-már meghökkentően tökéletes kidolgozású, sima felszínű szoborsorozata a letisztultsága révén fogja meg a figyelmünket, míg Balanyi Zoltán közelben található kőszobrai nyers természetességükkel keltik fel az érdeklődésünket. Erdélyi Gábor művei a festmény fizikai valóját, megszokott felépítését kérdőjelezik meg, a vászonra, a keretre, a szerkezetre helyezik a hangsúlyt. Csomortáni Gál László alkotásai különös, modern ikonokként fatáblákra égetéssel, csiszolással, különféle anyagok applikálásával készülnek, tiszteletben tartva, bemutatva a fa erezetét, göcsörtjeit is. Gálhidy Péter munkáiban is kulcsfontosságú szerephez jut a természet, a posztamens sarkára helyezett, Helyzet című bronz plasztikája a különböző színekben játszó avart idézi, miközben a szobrászat mibenlétére is rákérdez. Közelebb kell lépnünk iski Kocsis Tibor áthatolhatatlanul sűrű falombokat megjelenítő diptichonjához, hogy megállapíthassuk, nem fotóval, hanem pasztellrajzzal állunk szemben. Aktualitása miatt is felkavaró megpillantani Részegh Botond A háború anatómiája című sorozatának kiállított képeit.

A felhozatal persze ennél még sokkalta gazdagabb. A tárlaton kiállító művészek: Balanyi Zoltán, Csomortáni Gál László, Erdélyi Gábor, Erős Apolka, Gálhidy Péter, Bódi Barbara, Incze Mózes, iski Kocsis Tibor, Kondor Attila, Menasági Péter, Monori Sebestyén, Részegh Botond, Szabó Ábel, Szász Sándor, Verebics Ágnes. Az ösztöndíjprogramban résztvevő művészettörténész Mogán Orsolya volt.

Szintén a Vigadó hatodik emeletén tekinthető meg a Stimulus – az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2018–2021. évi iparművészeti ösztöndíjasai című társkiállítás, amely hasonló érdekességeket tartogat.

A Departure kurátora Farkas Ádám szobrászművész, a Nemzet Művésze, az MMA elnökségi tagja, a társkurátorok iski Kocsis Tibor festőművész és Mogán Orsolya művészettörténész.

A kiállítás május 8-ig tekinthető meg.

Szerző: műtágy.com

Címlapkép: Gálhidy Péter: Helyzet, 2019