Kijöttek az előzetes számok, árthat a háború a Volkswagennek

Portfolio 2022. április 14. 11:03

Az Ukrajnában zajló háború jelentős hatással van az árfolyamokra és az árupiaci termékek árának alakulására is, emellett az ellátási láncokkal kapcsolatos nehézségek is érzékelhetőek már - a ma közzétett előzetes jelentés alapján a Volkswagent is érintik ezek a hatások. A jelentés közzététele után másfél százalékos mínuszban van a Volkswagen részvénye.