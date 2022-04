Megjelent az egyik legfontosabb műtárgypiaci elemzés - az Art Basel Art Market 2022-es riportja

Az Art Basel és az UBS idén is megjelentette a 2022-es műtárgypiacról szóló jelentését, amely egy átfogó képet igyekszik adni a piaci jellemzőkről és tendenciákról. A műtárgy.com két részes cikksorozatának első részében a globális műtárgypiac általános adatait, valamint az aukciós eladásokat emeli ki, mindezt a riport statisztikai adatainak szemléltetésével.

A 2022-es műtárgypiaci adatok legfontosabb megállapításai

A pandémia miatt 2020-ban bekövetkezett, 10 éve nem látott recessziót követően a globális művészeti piac erősen fellendült 2021-re. A műkincsek, régiségkereskedők és aukciós házak összesített eladása 65,1 milliárdra becsülhető, ami 29%-os növekedést jelent az előző évhez képest, valamint a járvány előtti, 2019. évi eladást is meghaladja.

A piac minden szegmense növekedett 2021-ben, azonban az aukciós szektor mutatta a legerőteljesebb emelkedést az előző évhez képest: a nyilvános árveréses eladások összesen 47%-kal nőttek. A privát értékesítések valamivel több, mint egyharmaddal nőttek, a kereskedői piac értéke pedig 18%-kal emelkedett.

Az amerikai piac megőrizte vezető pozícióját, és az előző évhez képest fejlődött: a globális értékesítések értékének 43%-át tette ki. Kína volt a második legnagyobb művészeti piac 20%-kal, míg az Egyesült Királyság visszaesett, és 17%-os részesedéssel a harmadik helyre szorult vissza.

Az USA műkincspiaca 2021-ben erőteljesen fellendült, az eladásai 33%-kal nőttek, mintegy 28 milliárd dollárra emelve ezek értékét. Kína piacának értékesítései szintén jelentős, 35%-os növekedést értek el, elérve a 13,4 milliárd dollárt. Az Egyesült Királyság piaca az előző évhez képest 14%-kal, 11,3 milliárd dollárra nőtt. Franciaországban különösen erős volt a növekedés, ahol az eladások 50%-kal emelkedtek az előző évhez képest 4,7 milliárd dollárra növelve az eladások értékét, amely az elmúlt 10 év legkiemelkedőbb teljesítménye.

Az online piac 2021-ben tovább bővült, 2021-ben 7%-kal emelkedett, a becslések szerint elérve a 13,3 milliárd dollárt. Az online értékesítések részesedése 20% a műtárgypiaci eladásokból, amely 5%-kal alacsonyabb az előző évhez képest, de még mindig több mint kétszerese a 2019-es szintnek (9%).

A művészeti NFT-k forgalma 2021-ben jelentős növekedést mutatott. Az NFT platformokon történő értékesítés 4,6 millió dollárról 11,1 millió dollárra nőtt 2019 és 2021 között. Az NFT-k eladásainak értéke több mint százszorosára bővült az előző évhez képest, elérve a 2,6 milliárd dollárt.

2020-ban a művészeti NFT-tranzakciók túlnyomó része - érték szerint nézve - elsődleges eladásokból származott (75%), de 2021-ben a kontextus drámaian megváltozott és az érték legnagyobb része a viszonteladásokra koncentrálódott (73%). Ezek a rendkívül likvid és folyamatos adásvételekkel jellemezhető NFT-piacterek nagyon vonzóak voltak a spekulatív vevők számára, és a műtárgyalapú NFT-ket átlagosan körülbelül egy hónapon belül újraértékesítették (szemben az átlagos viszonteladással, ami a műtárgypiacon 25-30 év).

A pandémiából való kilábalás

A COVID-19 világjárvány világszerte kihívásokat és bizonytalanságot okozott a műtárgypiacok számára.

A galériák és aukciósházak működésének, valamint az utazás és a rendezvények korlátozása miatt 2020-ban 22%-kal csökkent az eladás, egészen 50,3 milliárd dollárra. Ebben a válságos időszakban az online piacra helyeződött át a hangsúly, emiatt az aukciósházak jelentős hangsúlyt helyeztek a digitális stratégiáikra az eladások fenntartása érdekében, sikeresen csökkentve a negatív hatások egy részét, és biztosítva a műtárgypiac jelentős javulását.

Az eladások értékének %-os változása a globális műkincspiacon (2009-2021) Forrás: Art Basel & USB Report, Art Market 2022

Az elmúlt két év során tapasztalt nehézségek mellett a világjárvány a lehetőségek tárházát és a változás lendületét is megteremtette. 2021-ben sok optimista nézet jelent meg a jövővel kapcsolatban: a piaci hierarchiák átalakítása és az iparági innováció gondolata is felmerült. Ezeket a változásokat azonban nem volt lehetőség tartósan megfigyelni, egyrészt az időszakos zárlatok folytatódása miatt, valamint a személyes részvétellel megvalósult események is gyakran nagyon eltérő körülmények között zajlottak. Sok vállalkozás sikeresen alkalmazkodott az online és offline értékesítés és a rendezvények új, kétszintű rendszeréhez, de mivel a kereslet és a forgalom újra lendületbe jött, világossá vált, hogy a digitális váltás kevéssé csökkentette a piac hierarchiáját, és a felső kategóriás műtárgyak eladásai ismét kezdtek eltávolodni a piac többi részétől.

A piac tehát a folyamatos bizonytalanság ellenére nagy ellenállóképességet mutatott a 2021-ben, az árverések erőteljes növekedéséből adódó fellendülésnek köszönhetően, ahol a csúcskategóriás műtárgyak értékesítése jelentős értéknövekedést eredményezett. Az értékesítés volumene is helyreállt 2021-ben, 17%-kal növekedve, a becslések szerint 36,7 millió tranzakcióra.

Az erőviszonyok átrendeződése

A műtárgypiac vezető országainak a globális értékesítésekből való %-os részesedése (2012-2021) Forrás: Art Basel & USB Report, Art Market 2022

Az USA-ban eladott műtárgyak és régiségek értéke 2021-ben 60%-kal nőtt az előző évhez képest, és bár a 2019-es szint még mindig magasabb (2021-ben 8,3 milliárd dollár volt, szemben a 2019-es 11,8 milliárd dollárral), a New York-i piac szerepe a magasabb árfekvésű műtárgyak nemzetközi kereskedelmének központjaként nagyon is nyilvánvaló volt.

A Kínában történő értékesítés szintén jelentős, 35%-os növekedést ért el, összesen 13,4 milliárd dollárt, megelőzve az Egyesült Királyság piacát a globális rangsorban. Az Egyesült Királyság 2018-ban és 2019-ben előrébb állt a ranglétrán, mivel a szélesebb körű gazdasági és kereskedelmi problémák a kontinentális Kínában és a politikai nyugtalanságok Hong Kongban gyengítették az eladásokat, azonban ezt a lemaradást 2021-re sikerült leküzdeni.

Míg Hong Kong a regionális és nemzetközi kereskedelem kulcsfontosságú csomópontjaként működött Ázsiában, 2021-ben a szárazföldi Kínába irányuló belső kereskedelem fellendítésére irányuló kísérletek kerültek előtérbe. A Kínai Népköztársaság pénzügyminisztériumának vámügyi bizottsága bejelentette, hogy 2022 januárjától kezdődően nulla behozatali vámot vezet be az olyan műtárgyakra, amelyek 100 évesnél idősebb alkotások. Ez a rendelkezés vélhetően a belföldi műkincspiac és a kulturális emlékek piacának fejlődését hivatott ösztönözni.

Az online eladások

Az online értékesítés növekedése az egyik legfontosabb fejlemény a művészeti piacon az elmúlt két évben. Míg az e-kereskedelem már COVID-19 világjárvány előtt is folyamatosan fejlődött, a 2020-ban összességében tapasztalható jelentős forgalomcsökkenés ellenére az online műtárgyértékesítés elérte az eddigi legmagasabb, 12,4 milliárd dolláros rekordot, ami 2019-hez képest megduplázódott.

A művészeti piac online eladásai (2013-2021) Forrás: Art Basel & USB Report, Art Market 2022

A vállalkozások, rendezvények és az utazások működését az egészségügyi előírások miatt korlátozták, így az online kommunikációra való átállás és az értékesítés számos vállalkozás túlélése szempontjából kritikus jelentőségűvé vált. A hagyományos galériák és aukciósházak fokozták elkötelezettségüket a digitális értékesítés és marketing terén, a gyűjtők pedig elkezdték igénybe venni az e-kereskedelmet. A művészeti vásárok viewing roomjai és a különféle harmadik féltől származó platformok szintén bővítették a digitális értékesítési lehetőségek körét a művészeti piacon. Ez a bővülés kétségtelenül a körülményekre adott gyors reakció volt, és növekedés folytatódott a következő években is.

2021-ben az online piac tehát tovább bővült, 2021-ben mérsékeltebb, 7%-os növekedést mutatva, 13,3 milliárd dollárt ért el.

Aukciók

A képzőművészeti alkotások aukciós piacának országok szerinti %-os részesedése árkategóriákra osztva (2021) Forrás: Art Basel & USB Report, Art Market 2022

Az aukciók három legnagyobb központjában, az USA-ban, Kínában és az Egyesült Királyságban tartható számon az eladások nagy része és a legmagasabb árú műveket is itt adják el mind a helyi, illetve nemzetközi vevőknek.

A piac alsó szegmensében az USA, Kína és az Egyesült Királyság az érték szerinti eladások 63%-át és az eladott tételek 45%-át adta 2021-ben, mindkettő viszonylag stabilabb 2020-hoz képest. A piac középső szegmensét tekintve a részesedésük 81%-ra nőtt, ami 2020-hoz képest magasabb. Kínának messze a legnagyobb a részesedése ebben a szegmensben, az összérték fele és az eladott tételek 47%-a az övé.

Az 1 millió dollár feletti értékesítések piacán a negyedik legnagyobb piac Franciaország volt, 3%-os részesedéssel. Az USA az elmúlt években a piaci részesedést tekintve vezette ezt a szegmenset, 2020-ban azonban a második helyre esett vissza az 1 millió dollár feletti teljes értékesítés 36%-ával, Kína (43%) mögött. Visszaszerezte azonban a pozícióját 2021-ben, a szegmensben elért értékesítések 47%-ával, a 2019. évivel megegyezően, miközben Kína és az Egyesült Királyság is teret vesztett.

A teljes piac legfelső szegmensében az értékesítések értékének 98%-a erről a három vezető piacról származik. Az USA a korábbi években jelentős különbséggel a legnagyobb részesedéssel rendelkezett, de a 2020-as év után alig maradt el Kínától. A régi hierarchia 2021-ben helyreállt, az USA vezeti ezt a szegmenset, részesedése az előző évhez képest 21%-kal nőtt, és értékben 63%-ot, az eladott tételek valamivel több mint felét (52%) szerezte meg.

A képzőművészeti aukciós piac értékét tekintve a legnagyobb szektor 2021-ben a háború utáni és kortárs művészet volt, amely a modern művészettel együtt a piac értékének 77%-át teszi ki.

A háború utáni és kortárs művészet megőrizte vezető pozícióját 2021-ben a globális képzőművészeti aukciós piac 55%-os részesedésével és 56%-os volumennel (1%-os növekedés). Az ágazat értékesítései összesen 6,7 milliárd dollárt tettek ki, ami 42%-os növekedést jelent az előző évhez képest, az eladott tételek számában is 13%-os emelkedés figyelhető meg.

A háború utáni és kortárs művészet eladásainak értéke (2009-2021) Forrás: Art Basel & USB Report, Art Market 2022

A háború utáni és kortárs művészet értékesítése az elmúlt években jelentős ingadozást mutatott, növekedése 2007-ig gyorsan nőtt, majd a globális pénzügyi válság hatására 58%-kal csökkent a 2007 és 2007 közötti időszakban, mivel a legmagasabb árú művek kínálata beszűkült. A 2 milliárd dolláros mélypontról ez a szegmens gyorsan talpra állt, és 2014-ben 7,9 milliárd dollárral történelmi csúcsot ért el. A teljesítmény ettől kezdve vegyes volt, mivel 2019-ben a legmagasabb eladások csökkenése 10%-os visszaesést eredményezett, majd a 2020-as világjárvány idején további 23%-os, 4,7 milliárd dollárra történő visszaesés következett. A 2021-es növekedés a piacot a 2018-as szint közelébe állította vissza, és bár még mindig 15%-kal elmarad a 2014-es csúcsértéktől, az értékesítés a 2009-es mélypont óta több mint 200%-kal nőtt.

A modern művészet 2021-ben a második legnagyobb szegmens volt a képzőművészeti aukciós piacon, részesedése 22%-át tette ki az érték szerinti eladásoknak, ami 4%-os csökkenést jelent 2020-hoz képest. Annak ellenére, hogy ezek az alkotások a piacon a legnagyobb értékű tételek közé tartoznak, a kínálat szűkössége miatt a felső kategóriában az elmúlt 20 év során jelentősen csökkent piaci részesedése és az eladásainak száma, szemben a háború utáni és a kortárs művészettel, melynek forgalma bővült. A modern művészet eladásai majdnem kétszer akkorák voltak, mint a háború utáni és a kortárs művészet eladásai 2000-ben, de az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent, és a köztük lévő különbség 2021-ben érte el eddigi legnagyobb szintjét: 33%-ra nőtt a 10 évvel korábbi, 2012-es 12%-ról.

A modern művészet piaca 2011-ben érte el 5,4 milliárd dolláros csúcsát, amit a kínai fellendülés és a globális pénzügyi válságból való erőteljes kilábalás miatt következett be. Azóta az eladások jelentős mértékben visszaestek.

Az ingadozás és a két évig tartó jelentős értékcsökkenés a piacot a legalacsonyabb szintre juttatta, mivel a tételek mennyisége csaknem 40%-kal csökkent. Az értékesítés 2021-ben 23%-kal nőtt, 2,7 milliárd dollárra emelkedett az értéke 8%-kal több tétel eladásával, ez azonban jóval visszafogottabb fellendülés volt, mint 2010-ben (amikor az értékek egy év alatt 87%-kal emelkedtek), mivel az Egyesült Államok és Kína nagy piacai eltérő teljesítményt mutattak.

A cikksorozat folytatásában a gyűjtői piacot, az NFT-ket és az előrejelzéseket fogjuk bemutatni.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: Art Basel & USB Report, Art Market 2022 Címlapkép forrása: Art Basel