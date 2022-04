Több mint tíz éve nem volt ilyen a Netflixnél, földbe áll az árfolyam

A Netflix szerint az infláció, az ukrajnai háború és a streaming-szolgáltatók közti fokozódó verseny is hozzájárult ahhoz, hogy több mint egy évtizede először előfizetőket veszített a vállalat - a gyorsjelentés után valósággal földbe állt az óriáscég részvénye, 2019 közepe óta nem látott árfolyamon indulhat a mai kereskedés. A pandémiás időszak virágzásához képest komoly bajban lévő cég alacsonyabb árú, nem reklámmentes szolgáltatással bővítheti a repertoárját a tervek szerint.

A vállalat a negyedéves gyorsjelentés közzététele során közölte, hogy 2011 óta először

az idei első negyedévben 200 000 előfizetőt veszített,

ami jóval elmaradt a 2,5 millió új előfizetőre vonatkozó előrejelzésétől. Az indoklás szerint többek között az ukrajnai inváziót követő oroszországi szolgáltatás felfüggesztése komoly áldozatot követelt, mindez 700 000 feliratkozó elvesztését eredményezte.

Mindezek mellett a Netflix első negyedéves bevétele 10 százalékkal 7,87 milliárd dollárra nőtt, ami ugyancsak valamivel elmaradt a Wall Street előrejelzéseitől. Az egy részvényre jutó nettó nyereség 3,53 dollár volt, ami felülmúlta a Wall Street 2,89 dolláros konszenzusát.

A kereskedés utáni órákban jelentős,

23 százalékos zuhanást láthattunk a Netflix részvényénél

- ha ez így marad a mai piacnyitásig is, azzal mintegy 35 milliárd dollár fog törlődni a vállalat értékéből. Amióta januárban figyelmeztetett a gyenge előfizetői növekedésről, a vállalat értékének közel felét veszítette el, a 260 dollár körüli árfolyam pedig 2019 októbere óta nem látott alacsony szintnek felel meg.

A Netflix ugyancsak borús előrejelzést adott a tavaszi negyedévre vonatkozóan is és azt jósolta a streaming-óriás, hogy 2 millió előfizetőt veszíthet, annak ellenére, hogy olyan várva várt sorozatok térnek vissza, mint a "Stranger Things" és az "Ozark", valamint a Chris Evans és Ryan Gosling főszereplésével készült "The Grey Man" című film is ebben a negyedévben kerül műsorra.

Címlapkép: Shutterstock